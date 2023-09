"Isparta Elması" Coğrafi İşaret Alarak Tescillendi

Isparta, Türkiye'nin elma üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleştirerek ülkenin elma ihtiyacının dörtte birini karşılıyor. Bu değerli ürünün, coğrafi işaret tescil belgesiyle resmi olarak tanınması için çalışmalar tamamlandı. Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, bu önemli adımın ardından "artık Isparta elmamızın dünyadaki yerini tescillemiş olduk" dedi.

Türkiye'de yetiştirilen her 4 elmadan biri, kalitesi ve lezzetiyle tanınan Isparta elmasını oluşturuyor. Kentteki yüzlerce aile için geçim kaynağı olan elma üretimi her geçen yıl artıyor. Isparta, gül, lavanta, domates, üzüm, kayısı ve karanfil gibi çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra elma üretiminde de güçlü bir altyapıya sahip.

Isparta elması, soğuk hava depolarında titizlikle yıkanıp paketlendikten sonra iç piyasa ve yurtdışı pazarlarda talep görüyor. Aroması ve kalitesiyle bilinen Isparta elması yıllık olarak 180 bin ton ihraç ediliyor.

2022 yılında 1 milyon 200 bin ton üretimin gerçekleştirildiği Isparta elması, Isparta Ticaret Borsası'nın girişimleri sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Coğrafi işaret belgesiyle birlikte Isparta elmasının uluslararası arenada daha fazla tanıtılmasının ve ihracatının artırılmasının hedeflendiğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin, "Dünyadaki coğrafi işaret pazarı 200 milyar dolar seviyesinde. Isparta elması coğrafi işaretle bu pastadan daha fazla pay alacaktır" şeklinde konuştu.

Ülkenin elma üretiminin yaklaşık yüzde 25'ini gerçekleştiren Isparta, ihracattaki payının yüzde 45 olduğunu göz önüne seriyor. Bu da Isparta elmasının renk, lezzet ve şekil açısından öne çıktığını gösteriyor.

Şahin, "Bizlere düşen görev Isparta Elması'nın tanıtımını daha iyi yapmak, hedef pazar ülkelerde tercih edilmesini ve ihracat miktarını artırmaktır. Bu amaçla 6 dilde hazırladığımız Isparta Elması belgeselini dünyanın dört bir yanındaki Türk Büyükelçilikleri ve Ateşeliklere gönderdik. Unutmayınız ki 'Her İnsan ISPARTA ELMASI'nı hak eder'" dedi.

Isparta Ticaret Borsası tarafından hazırlanan coğrafi işaret belgesine sahip olan Isparta elması belgeseli, dünya çapındaki Türk Büyükelçilikleri ve Ateşelikleri ile paylaşıldı.