Vali Aydın Baruş; çalışma ziyareti kapsamında Isparta Merkeze bağlı Kayı ve Deregümü köylerini ziyaret etti. Köylerde dizi ziyaret gerçekleştirdi, vatandaşlarla ve öğrencilerle bir araya geldi.

İlk olarak Kayı köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Köy ziyaretlerimiz kapsamında vatandaşlarımızla birebir muhatap olmak sizlerin gönlünden geçenleri öğrenmek, köyümüzle ilgili yapılması gereken hususları yerine getirebilmek üzere il müdürü arkadaşlarımızla burada bulunuyoruz. Köylerimizdeki en büyük sorun genç nüfusun şehirlere gitmesi. Ama Kayı köyümüzün şöyle bir avantajı var. En azından şehirde çalışanın bile köyde oturma imkanı var. Kurumlarımız olarak çiftçimize, köyümüzde yaşayan vatandaşlarımıza şehirde ne varsa burada da onun olması, altyapı hizmetlerinden yararlanması ve ekonomik geçim kaynaklarını çeşitlendirmek için her türlü projeye destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Köy demek tarım demek, üretim demek, topraklarımız işlenmediği takdirde ülkemizin üretimi ve ekonomisi için ciddi bir kayıp olur. Onun için topraklarımıza sahip çıkalım, üretimimizi devam ettirelim” dedi.

Konuşmasının ardından Vali Baruş vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Sonrasında Kayı İlkokulu ve Anaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti.

İkinci durağı Deregümü köyü ziyaretine köyün okulundan başlayan Vali Baruş; anaokulunda minik öğrencilerle bir araya gelerek etkinliklerine katıldı. Ardından 2. Sınıf öğrencilerinin dersine katılarak öğrencilerle uzun uzun sohbet etti.

Daha sonra köy sosyal tesisinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Baruş burada yaptığı konuşmada, “Deregümü köyümüz bizim için örnek köylerden birisi. Çalışkanlığıyla ve üretkenliği ile tarımsal alanda yeniliklere açık olarak toprağından geçimini sağlayabilen bir köy. Bu bizi çok memnun ediyor. Türkiye ekonomisine katkısı da ihracatta bariz olarak görünüyor. Burada tabii özellikle sebze üretimi ve karanfil üretimi, özellikle karanfilin tamamına yakınının ihraç edilmesi ülkemiz açısından da bir döviz geliri sağlama anlamında katkı oluyor. Gerçekten köyümüz okuluyla, sağlık evi ile var olan diğer sosyal tesisleriyle örnek bir köy. Böyle güzel bir ortama sahip olunca şehirde yaşamak istemez insan. Bu sakinliği, bu güzelliği görünce burada ev sahibi olup, geçim sahibi olup burada yaşamını devam ettirmek sizler açısından hakikaten bir talih, onu söylemem lazım. Şehirdeki insanlar sizin yaşantınıza özeniyordur. Neden? Çünkü artık doğalgaz da geliyor evlerimize. Bundan sonra hani ısınma anlamında da zahmet çekmenize gerek kalmayacak. Doğalgaz olunca evlerimiz daha iyi ısınacak ve artık şehirde olan imkanların hiçbirinden mahrum olmamış olacaksınız. Onun için bu imkanı sağlayan Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Buradan minnetlerimizi iletiyoruz. Çünkü köylerde olup da doğalgaza kavuşan Türkiye’de çok yer yok. Belki Türkiye’de sayılı yerlerden birisiniz. O nedenle şanslısınız. Güle güle kullanın, inşallah doğalgazı kazasız belasız güzel bir şekilde evlerimizde kullanalım. Hem ısınma maliyetimiz azalacak hem de konforunuz artacak konutlarda” şeklinde konuştu.

Vali Baruş ardından vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Köyde faaliyet gösteren iş yerlerini de ziyaret eden Vali Baruş köyde son olarak Isparta Müftülüğü Deregümü Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.

Vali Baruş’a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Dr. Özgür Uygur, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanıma Vakfı Müdürü Alpay Acar, İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Av. Abdullah Çelik eşlik etti.