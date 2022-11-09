İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 84’üncü yıldönümünde saygı ve şükran duygularıyla anıyoruz.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 20’nci yüzyılın başlarında, ülkemizin karşı karşıya kaldığı ıstıraplı günlerde, Trablusgarp’ta, Çanakkale Savaşları’nda, Kafkas Cephesinde, Suriye-Filistin Cephesinde gösterdiği eşsiz dirayet ve mücadele azmi ile milletimizin umudunu ayakta tutmuştur.Anadolu’nun dört bir taraftan sömürgeci güçler tarafından işgal edildiği karanlık günlerde, 19 Mayıs 1919’da çıktığı Samsun’dan sonra gittiği Amasya’da yayınladığı tamimde “Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” diyerek kurtuluşun esasının milletin iradesi olduğunu vurgulayan Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunda da milli egemenliği esas almıştır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşımız sırasında gösterdiği üstün askeri önderlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda sergilediği müstesna siyasi liderlik ve yeni kurulan Cumhuriyeti her bakımdan bağımsız hale getirme mücadelesiyle Türk Milletinin kalbinde eşsiz bir yer edinmiştir. O, üstün askeri dehası, ileri görüşlülüğü, dünya barışına verdiği önem ve reformcu kişiliği ile esaret altında bağımsızlık savaşı veren milletlere ve insanlığa ilham veren ender şahsiyetlerden biri olmuştur.Atatürk ve silah arkadaşlarının bin bir mihnetle kazandığı zaferler neticesinde kurduğu ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyetini ilelebet bağımsız olarak yaşatmak ve yüceltmek için azimle ve yılmadan mücadele etmek bu toprakları milletimize ebedi vatan kılan kahramanlarımıza vazgeçilmez borcumuzdur. Bu mücadelede atalarımızın bizlere miras bıraktığı cesaret ve fedakârlık ruhu bu mücadeledeki en önemli ilham kaynaklarımızdır.Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşımızın kahramanları olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğrunda hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.Aydın BARUŞIsparta Valisi