Isparta İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suç örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Gönen ilçesi Giineykent Beldesi Baladız Mahallesi ve Gölbaşı Köyünde internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapıldığı bilgisi elde edilmiştir.İnternet ve sosyal medya üzerinden ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan ticaret maksatlı temel gıda, kömür ve elektronik eşya siparişi veren ancak teslim aldıkları malzemelerin ücretlerini ödemeyerek hileli yöntemlerle mağdur şahısları dolandıran şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik İsparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından koordineli olarak yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda; I LA.. F.A.. G.A.. A.A. ve T.A. isimli şahıslar 07.1 1.2022 günü suçüstü yakalanmıştır. Şüphelilerden (2)'si sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması suç ve suç örgütleri ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere arlan bir azim kararlılıkla devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.