Vali Aydın Baruş, Berra Nur Apaydın'ı Kabul Etti

Vali Aydın Baruş, Isparta Spor Lisesi öğrencisi Berra Nur Apaydın'ı ve antrenörlerini kabul etti. Berra Nur Apaydın, Yunanistan'ın Selanik Şehrinde düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yıldız kadınlar +81 kiloda Koparma 75 kg, Silkmede 98 kg yaparak toplamda 173 kilo kaldırışla Avrupa üçüncüsü oldu. Vali Baruş, başarısından dolayı Apaydın'ı tebrik ederek, öğrencilerin akademik ve spor alanlarında başarılı olmasını önemsediklerini vurguladı. Berra Nur Apaydın, başarısının sırrını çalışma yöntemleriyle açıkladı. Halter Antrenörü Hasan Ali Şen, Isparta'nın halterde önemli bir konumda olduğunu belirtirken, Antrenör Gamze Şen ise Berra Nur'un gelecekte iyi bir sporcu olacağını ifade etti. Vali Baruş, Apaydın'a başarısından dolayı hediye takdim ederek onu kutladı.