

Isparta Haziran'da toplam ihracatının yarısını Almanya'ya gerçekleştirdi

Almanya'ya ihracat tüm zamanların en yüksek değerinde grafik çizmeye devam ediyor: Isparta, 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Almanya'ya 22.177,30 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Isparta'nın anılan dönemdeki toplam ihracatı 48,6 milyon dolar idi. Isparta 1 Ocak-30 Haziran 2024 tarihleri arasında Almanya'ya 36.098,40 dolar değerinde ihracat yaptı.



-Isparta'nın ihracat atlasına yakın plan:



Ülke Hz. '24 Oca. '- Hz. '24 (Bin dolar)



ABD 4.228,39 26.832,41

ALMANYA 22.177,30 36.098,40

ANTALYA SERBEST B. 24,91 61,21

AZERBAYCAN 475,81 2.665,53

BAE 365,87 2.668,26

BİRLEŞİK KRALLIK 1.295,70 8.685,47

ÇİN 1.845,75 13.589,69

FİLİSTİN DEVLETİ 146,83 182,34

FRANSA 1.003,02 5.764,65

HİNDİSTAN 572,96 24.402,95

HOLLANDA 988,30 3.265,40

IRAK 141,12 1.241,52

İSPANYA 3.938,02 13.160,13

İTALYA 2.329,56 7.874,69

KANADA 377,09 2.909,78

KKTC. 110,08 339,07

POLONYA 752,87 3.612,75

RUSYA FEDERASYONU 2.494,48 8.569,10

SUUDİ ARABİSTAN 335,39 2.628,41

UKRAYNA 21,70 198,87

YUNANİSTAN 85,00 636,17



Toplam 48.662,63 204.162,80























