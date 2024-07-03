Ev Sahipleri Bunu İmzalamayana Ev Kiralamıyor!

Ev Sahipleri Tahliye Taahhüdü İmzalamayan Kiracılara Ev Vermiyor

Antalya'da ev sahipleri, kiracılarıyla yaşanan anlaşmazlıkları çözmek için yeni bir yöntem kullanıyor. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın ardından artan göç dalgasıyla birlikte konut fiyatları tırmanışa geçerken, ev sahipleri mülklerini kiralayacakları kiracılardan tahliye taahhüdü belgesi imzalamalarını talep ediyor.

Enflasyonla birlikte emlak sektöründeki fiyat artışları kiracılarla ev sahipleri arasında gerginliğe yol açıyor. Temmuz ayı itibariyle bir yılını dolduran kiracılara yapılan %25'lik kira artış sınırı sona erdi. Bu durumda ev sahipleri, tahliye taahhüdü imzalamayan kiracıları evlerine almıyor.

Antalya'da faaliyet gösteren emlak sektörü uzmanı Halit Mert, tahliye taahhüdünün şehirde önemli bir şart haline geldiğini vurgulayarak, ev sahiplerinin bu belgeyi almadan kiraya mülk vermediklerini belirtti. Mert ayrıca, taahhüdü imzalayan kiracıların, ev sahibiyle yaşadıkları anlaşmazlık durumlarında tahliye edilebileceğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 41. Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, şehirde en düşük kira bedelinin 10.000 TL'den başladığını belirterek, öğrenci göçüyle birlikte kira sorununun karmaşık bir hal aldığını ifade etti. Tükenmez, tahliye taahhüdü gerekliliğini vurgulayarak, kiracıların bu belgeyi zorunlu olarak imzalamak zorunda kaldıklarını aktardı.

Mülk sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda tahliye taahhüdünün işleme konulması için mahkemeye başvurulması gerektiğini belirten uzmanlar, mahkeme sürecinin yoğunluğu nedeniyle 1 ila 2 yıl sürebileceğine dikkat çekti.