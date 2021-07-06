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​USTA KÖŞE YAZARI 3. DOZ AŞISINI ISPARTA’DA OLDU

​USTA KÖŞE YAZARI 3. DOZ AŞISINI ISPARTA’DA OLDU
ISPARTA
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USTA KÖŞE YAZARI 3. DOZ AŞISINI ISPARTA’DA OLDU
Isparta’ya gelen Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat Kovid-19’la mücadele kapsamında Isparta’da oluşturulan mobil aşı merkezlerini yakından inceledi.
Vali Ömer Seymenoğlu’nun daveti ile sabah erken saatlerde Isparta Valiliği önünde bulunan Mobil Aşı Uygulama Merkezini ziyaret eden usta gazeteci Yavuz Donat, randevu almadan yapılan aşılama çalışmaları hakkında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilerinden bilgi aldı.
Usta gazeteci Yavuz Donat üçüncü doz aşı uygulamasını da randevu almadan, ziyaret ettiği aşı standında oldu.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ardından Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Yavuz Donat ile Sabah Gazetesi Editörü Yaşar Önel’i Valilik makamında kabul etti.
Samimi bir ortamda geçen ziyarette Vali Seymenoğlu ve Gazeteciler Donat ve Önel ile bir süre sohbet ettiler.
 

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