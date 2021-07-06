Isparta Meydan AVM Belediye Kültür

Merkezinde ilk etkinlik düzenlendi

Isparta’da ilk temeli 1997 yılında atılan ve 24 yıldır özlemle tamamlanması beklenen eski adıyla Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi yeni adıyla Isparta Meydan AVM’nin inşaatının Kültür Merkezi bölümünün tamamlanarak hizmete açılmasının ardından, 700 kişilik çok amaçlı salonda ilk konser gerçekleştirildi.Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konsere Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Baro Başkanı Av. Ünsal Çankaya eşleri ile birlikte katıldı. Konser etkinliğinde AK Parti Isparta İl Başkan Vekili Hamidullah Armağan da yer alırken, vatandaşlar güzel bir akşam geçirdi.Yaklaşık 2 saat süren konserde ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu müzik dinletisi sunarken yine İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek yönetiminde dans ve müzik şöleni sundu. Vatandaşlar söylenen müziğe eşlik ederken, halk oyunları gurubu da oynadığı halk oyunlarıyla geceye renk kattı.İlki dün gerçekleştirilen konserin tekrarı bugün (06 Temmuz 2021) saat 20.30’da vatandaşların beğenisine ikinci kez sunulacak.