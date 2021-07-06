GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
ISPARTA
80 Okunma
0
ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 06 Temmuz 2021 günü icra edilen operasyon neticesinde.
Manisa ilinde ikamet eden, K.K. (52), A.K. (39) ve K.F. (57) isimli şahısların, ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Isparta iline gelecekleri bilgisinin alınması üzerine. Merkez ilçe bölgesinde şüpheliler ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada toplam (3) şüpheli şahıs suçüstü yakalanmış olup, yapılan aramada çanta içerisinde. Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen (1033) adet sikke, (54) adet metal obje. (12) adet taş obje ve (6) adet yüzük olmak üzere toplam (1105) adet tarihi eser ele geçirilmiştir.
Olayda yakalanan (3) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup, ele geçirilen toplam (1105) adet tarihi esere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



IMG-20210706-WA0001
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Isparta'da kaçak sigaralar yakalandı
KGM - 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA ITKM AÇILDI 2021
Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve Memurun zam oranları belli oldu
İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?
Bakanlık'tan Müze Kart Açıklaması
YAKAÖREN YAYLASINDA KİRAZ HASADI BAŞLADI
ISPARTA PENCERE AVM'DEN FUARA ÖZEL KAMPANYA
ISPARTA BAŞKENT MOBİLYA'DAN FUARDA DEV İNDİRİM
Ispartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördü
LAVANTA KOKULU KÖY SEZONA HAZIRLANIYOR
ISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİN
KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!
İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA
ISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONU
Isparta'da Emniyetten narkotik operasyon
Isparta'da ilçede deprem!
Aranan 143 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da telefonla dolandırıcılık olayı
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayları
Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: Aşı olmayanlar için büyük tehlike!
Isparta'da en taze et ürünleriyle Türker Kasap
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Yeni genelge 81 il valiliğine gönderildi camilerde sela okunacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
https://i.ibb.co/tsDTSZ7/isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca.jpg isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-et-urunleri-mangal-alo-paket-siparisisparta-kasap-kurbanlikisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiisparta konteynerısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

BÖLGENİN EN BÜYÜK FUARI ISPARTA SANTEK 2021 AÇILDIBÖLGENİN EN BÜYÜK FUARI ISPARTA SANTEK 2021 AÇILDI30 Haziran 2021
KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!KALECAMPEN'DEN SANTEK FUARI'NA ÖZEL KAMPANYA!02 Temmuz 2021
Isparta'da ilçede deprem!Isparta'da ilçede deprem!02 Temmuz 2021
İNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DAİNSTAGRAM FENOMENLERİ ISPARTA'DA02 Temmuz 2021
Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: Aşı olmayanlar için büyük tehlike!Türkiye'de 3. doz aşılama başladı: Aşı olmayanlar için büyük tehlike!02 Temmuz 2021
Market ve AVM'lerde yeni dönem! Bu şekilde satılamayacak!Market ve AVM'lerde yeni dönem! Bu şekilde satılamayacak!29 Haziran 2021
ISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİNISPARTA’NIN İLK OTO EKSPERTİZ İSTASYONU 35 YILLIK TECRÜBESİYLE OTO YASİN02 Temmuz 2021
Ispartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördüIspartalı ahşap ustasının eserleri fuarda büyük ilgi gördü04 Temmuz 2021
İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?İŞTE ZAMLI YENİ MAAŞ LİSTESİ 2021 KİM NE KADAR ALIYOR?05 Temmuz 2021
Futbolcu ve taraftarlara Bakan Koca'dan müjde!Futbolcu ve taraftarlara Bakan Koca'dan müjde!29 Haziran 2021
ISPARTA'YA PORTATİF YÜZME HAVUZU ISPARTA'YA PORTATİF YÜZME HAVUZU 29 Haziran 2021
Bakanlık'tan Müze Kart AçıklamasıBakanlık'tan Müze Kart Açıklaması04 Temmuz 2021
Türkiye’ye "Burdur" modeliTürkiye’ye "Burdur" modeli03 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ 15 BİN ESER VAR!ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİRDİ 15 BİN ESER VAR!04 Temmuz 2021
Aranan 143 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 143 şahıs Isparta'da yakalandı02 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONUISPARTA'DA EMNİYETTEN KAÇAK İÇKİ, AKARYAKIT VE FETÖ OPERASYONU02 Temmuz 2021
Isparta'da en taze et ürünleriyle Türker KasapIsparta'da en taze et ürünleriyle Türker Kasap02 Temmuz 2021
TÜM YEMEKLER GÜL İLE YAPILIYORTÜM YEMEKLER GÜL İLE YAPILIYOR29 Haziran 2021
ISPARTA'DA KAYBOLAN ŞAHIS BULUNDUISPARTA'DA KAYBOLAN ŞAHIS BULUNDU30 Haziran 2021
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olaylarıIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayları02 Temmuz 2021