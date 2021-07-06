ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca 06 Temmuz 2021 günü icra edilen operasyon neticesinde.Manisa ilinde ikamet eden, K.K. (52), A.K. (39) ve K.F. (57) isimli şahısların, ellerinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Isparta iline gelecekleri bilgisinin alınması üzerine. Merkez ilçe bölgesinde şüpheliler ellerinde bulunan tarihi eserleri satmak üzere buluştukları esnada toplam (3) şüpheli şahıs suçüstü yakalanmış olup, yapılan aramada çanta içerisinde. Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen (1033) adet sikke, (54) adet metal obje. (12) adet taş obje ve (6) adet yüzük olmak üzere toplam (1105) adet tarihi eser ele geçirilmiştir.Olayda yakalanan (3) şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılmış olup, ele geçirilen toplam (1105) adet tarihi esere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini korumaya yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.