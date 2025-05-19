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19 Mayıs Mesajı: Isparta Valisi Abdullah Erin'den Anlamlı Kutlama

19 Mayıs Mesajı: Isparta Valisi Abdullah Erin'den Anlamlı Kutlama
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19 Mayıs Mesajı: Isparta Valisi Abdullah Erin'den Anlamlı Kutlama

Isparta Valisi Abdullah Erin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Vali Erin, mesajında 19 Mayıs 1919’un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin ilk adımı olduğunu belirterek, bu önemli günün 106. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Vali Erin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun sembolü olduğunu vurguladı. "İstiklal Meşalesi"nin Amasya, Sivas ve Erzurum’dan geçerek elden ele, dilden dile tüm vatana yayıldığını ve nihayetinde destanlaşan bir kurtuluş mücadelesine dönüştüğünü hatırlattı.

Mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşları olduğuna dikkat çeken Vali Erin, gençlere de seslendi:
"Dünyayı anlamak, gelişmeleri doğru yorumlayabilmek için okumalı, araştırmalı, sahip olduğunuz bilgiyi sürekli güncellemeli, yeteneklerinizi geliştirmelisiniz. Teknolojik yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız."

Geleceğimizin teminatı olarak gençleri işaret eden Erin, Atatürk'ün Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini belirterek, "Gençlerimizin Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için her zaman özveriyle çalışacağına yürekten inanıyorum," dedi.

Vali Abdullah Erin, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Isparta Valisi Abdullah Erin, tüm Ispartalıların ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

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