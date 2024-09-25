TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Büyük Zam Geliyor!

Araç sahiplerini üzecek haber geldi. 2024 yılı itibarıyla TÜVTÜRK araç muayene ücretlerine büyük bir zam yapılması bekleniyor. Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yaklaşık %45 seviyesinde öngörülüyor ve bu artışın muayene ücretlerine yansıması bekleniyor.

YDO Tahminleri ve Zam Oranı

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün yaptığı hesaplamalara göre, 2025 yılı araç muayene ücretlerine %45 oranında bir zam gelebilir. Eylül ve Ekim aylarındaki enflasyon sıfır olsa bile YDO’nun %43 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Bunun yanında, üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) %3’lük bir artış beklentisi, YDO’nun %45 seviyesine ulaşmasına neden olabilir.

Araç Muayene Ücreti 2.640 TL Olacak

2024 yılında 1.821 TL olan araç muayene ücretlerinin, bu artışla birlikte 2025 yılında 2.640 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu zam, araç sahipleri üzerinde ciddi bir mali yük yaratacak gibi görünüyor.

TÜVTÜRK ücretlerindeki bu artış, araç sahiplerinin bütçesini zorlayacak ve araç bakım maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.