BakanŞimşek New York'ta Vergiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek New York'ta Vergiler Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'taki temasları sırasında yeni vergiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde ABD'nin önde gelen yatırım bankalarıyla görüşmelerini sürdüren Şimşek, Goldman Sachs, Citigroup ve Morgan Stanley'nin üst düzey yöneticileriyle Türkiye'nin ekonomi programı üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ek Vergiler Getirilmeyecek

Bakan Şimşek, Türkiye'nin maliye politikalarında harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelenin ön planda olduğunu belirterek, ek vergilerin gündemde olmadığını ifade etti. Şimşek, yeni vergiler getirilmesinin planlanmadığını ve mali disipline odaklanacaklarını vurguladı.

Yatırım Konferansı'nda Ekonomi Politikalarının Detayları Paylaşıldı

Şimşek ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Goldman Sachs'ın ortaklaşa düzenlediği Yatırım Konferansı'nda da kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, Türkiye’nin 2024-2028 dönemine yönelik ekonomik hedefleri ve politikalarının detayları yatırımcılarla paylaşıldı.

9 Milyar Dolarlık Finansman Sağlanacak

Türkiye'nin Uluslararası Finans Kurumu’ndan (IFC) 2024-2028 döneminde toplamda 9 milyar dolarlık finansman sağlaması öngörülüyor. 2024 yılı için 3,6 milyar dolar, 2025 yılı için ise şimdiden 600 milyon dolar finansman özel sektöre tahsis edildi. Bu fonların, Türkiye'deki özel sektöre yönelik yatırımları desteklemek amacıyla kullanılacağı belirtildi.