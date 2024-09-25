Emeklilik Yaşı ve Çalışma Saatleri Değişecek mi? AK Parti’den Kafa Karıştıran Açıklama

Çalışanlar, emeklilik yaşı ve çalışma saatleri konusunda yapılan reform beklentileri üzerine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den gelen açıklamalarla kafaları karıştırdı. Güler, emeklilik sisteminde değişiklik yapılacağını belirtirken, çalışma saatleriyle ilgili bir düzenlemenin gündemde olmadığını ifade etti.

Emeklilik Yaşı ve Sistemindeki Değişiklikler

Güler, Türkiye'deki emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğine dair reformların gerekliliğine dikkat çekti. Avrupa'da emeklilik yaşının 65 ile 70 arasında değiştiğini ve Türkiye'de 2 çalışana 1 emekli düştüğünü vurgulayan Güler, "Daha adil ve sürdürülebilir bir emeklilik sistemi inşa etmemiz lazım" dedi. Bu, Türkiye’de emeklilik yaşının ileride artabileceğine dair ipuçları veriyor.

Çalışma Saatleri ve Esnek Çalışma Modelleri

Çalışma saatlerinin kısalmasıyla ilgili beklentilere ise net bir yanıt veren Güler, bu konuda herhangi bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti. Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesiyle ilgili bir çalışma olmadığını tekrar vurgulayan Güler, pandemiden sonra bazı sektörlerde esnek çalışma modellerinin gündeme geldiğini, ancak bu düzenlemelerin tüm çalışanları kapsamadığını ifade etti.