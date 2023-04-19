Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Endonezya Büyükelçisini Ağırladı

Endonezya Büyükelçisi Isparta'da Ticaret ve İşbirliği Konularında Görüş Aldı

Büyükelçi Iqbal: Türkiye ve Endonezya Kalpleriyle Yakın

Türkiye-Endonezya Ticaret Hacmi 3 Milyar Dolara Ulaştı

Endonezya ve Türkiye İçin Serbest Ticaret Anlaşması Hedefi 10 Milyar Dolar

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad Iqbal ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette Başkan Başdeğirmen, Isparta'nın özellikleri hakkında bilgi verirken, iki ülke arasındaki işbirlikleri ve ekonomik gelişmeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Büyükelçi Iqbal, Endonezya'nın Türkiye ile kalbiyle yakın olduğunu ve iki ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara çıktığını belirten Iqbal, Endonezya ve Türkiye için serbest ticaret anlaşması hedefinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.