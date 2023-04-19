Isparta Belediyesi, Yakınların Mezarlarını Bulmayı Kolaylaştıran Yeni Bir Uygulama Başlattı

Asri ve Halife Sultan Mezarlıklarında Yeni Bilgi Sistemi Kioskları Hizmete Girdi

Isparta'da Teknolojik Yenilik: Mezarlık Bilgi Sistemi ile Mezar Yerleri Artık Daha Kolay Bulunabilecek

İsim ve Soyadı Girerek Mezar Yerlerini Bulabilen Yeni Uygulama Isparta'da Hizmete Girdi

Isparta Belediyesi, Vatandaşların Mezarlıkta Kaybolmasını Önlemek İçin Yeni Bir Uygulama Başlattı.

Isparta Belediyesi, vatandaşların vefat eden yakınlarının mezarlarını rahatlıkla bulabilmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Asri Mezarlık ve Halife Sultan Mezarlığı'nda hayata geçirilen uygulama sayesinde, mezarlık girişlerine konulan Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) kiosk cihazları üzerinden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını konumlarıyla birlikte bulabilecekler. Ayrıca uygulama cep telefonları ve internet üzerinden de kullanılabiliyor.Isparta Belediyesi, teknolojinin getirdiği yenilikleri takip ederek, vatandaşların hizmetlere daha kolay ulaşmalarını sağlıyor. Mezarlıklar Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü işbirliğiyle, Asri Mezarlık ve Halife Sultan Mezarlığı'ndaki 19 bin 600 mezar yeri noktasal olarak haritalandırılarak, bilgileri sisteme girildi. Mezar yerleri tek tek fotoğraflanarak, dijital ortama aktarıldı. Bu sayede, MEBİS kiosk cihazlarına vefat eden kişinin isim ve soyadı girildiğinde, mezarlığın bulunduğu yer ve mezarlığın fotoğrafı görülebiliyor. Sistem üzerinden dua da okutulabiliyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Asri Mezarlık girişine konulan MEBİS kiosk cihazını yerinde inceleyerek, uygulama hakkında bilgi aldı. Mezarlıklar Müdürü Halil Acar, bazen mezarlık alanlarında yakınlarının mezarlarını bulma konusunda problemler yaşandığını belirterek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatları doğrultusunda Mezarlık Bilgi Sistemi'ni Asri ve Halife Sultan Mezarlıkları'nda uygulamaya başladıklarını söyledi. Şehirdeki diğer mezarlık alanlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Acar, "Vatandaşlarımız mezarlık alanlarımıza geldiklerinde kiosk cihazından bilgileri girdikleri takdirde istedikleri mezar yerini bulabilecekler. Ayrıca cep telefonu ve internet sitesinden de ulaşabilecekler" dedi.