Isparta Bahçelievler Ortaokulu Yenileniyor: Yeni Bina Hızla İlerliyor

Depreme Dayanıklı ve Modern: Isparta'da Yapılan Okul Yenileme Projesi Hız Kesmeden Devam Ediyor

İl Milli Eğitim Müdürü: "Çocuklarımızın Geleceği İçin Eğitime Yatırım Yapıyoruz"

Nitelikli Eğitim İçin Seferber Olundu: Isparta Bahçelievler Ortaokulu'nun Yeni Binası Tam Gaz İlerliyor

Isparta Bahçelievler Ortaokulu, depremsellik değerlendirmesi sonucunda yıkılarak yeniden yapılmasına karar verilmesinin ardından, daha güvenli eğitim ortamları sağlamayı hedefleyen bir sürecin başlamasına öncülük etti. Yeni okul binasının yapımına başlandı ve inşaat hızla ilerliyor. 16 derslikli modern ve yenilikçi okul binasının tamamlanması için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapılan yatırım olduğunu vurguladı. Çocukların daha güvenli, modern eğitim ortamlarında öğrenim göreceklerini belirten Baydur, öğrencilerin nitelikli ortamlarda eğitim alabilmeleri için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti. Bahçelievler Ortaokulu'nun yeniden yapılanması, Isparta'da eğitim kalitesinin artması için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarında öğrenim görmesi hedefleniyor.