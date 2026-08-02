Türkiye’de Bir İlk: Tarihi Ayabaniya Kilisesi "Misparta Koku Müzesi" Oldu, Rus Turistler Hayran Kaldı!

Türkiye’de Bir İlk: Tarihi Ayabaniya Kilisesi "Misparta Koku Müzesi" Oldu, Rus Turistler Hayran Kaldı!
ISPARTA
G.Tarihi: 18.07.2026 00:05
99282 Okunma
0

Türkiye’de Bir İlk: Tarihi Ayabaniya Kilisesi "Misparta Koku Müzesi" Oldu, Rus Turistler Hayran Kaldı!

Isparta Belediyesi tarafından titizlikle restore edilerek Türkiye’nin ilk koku müzesi olarak turizme kazandırılan "Misparta", yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Son olarak müzeyi ziyaret eden Rus turist kafilesi, Isparta’nın tarihi dokusuna, gül kültürüne ve eşsiz doğasına hayran kaldı.
Isparta Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ayabaniya Kilisesi, "Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi" adıyla kapılarını açtığı günden bu yana turizmin yeni cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan müze, son olarak Rusya'dan gelen kalabalık bir turist kafilesini ağırladı. TRT 1 ekipleriyle birlikte müzede çekimde olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rus turistlerle bir araya gelerek onlara Isparta ve koku kültürü hakkında rehberlik etti.

Dünya Gül Yağı İhtiyacının %65'i Isparta'dan

Misafirlerine Isparta'nın zenginliklerini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin küresel ölçekteki önemine dikkat çekti. Isparta'nın bir "koku ve gül memleketi" olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:
"Parfümün ana maddesi olan gül yağının dünyadaki toplam ihtiyacının %65'ini tek başına Isparta olarak biz üretiyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu tarihi yapı ise yaklaşık 270 yıl önce Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından ortaklaşa inşa edilmiş bir miras. Geçmişte bu alanda gül ve lavantalar kaynatılır, tıbbi bir ürün ve ilaç olarak hastalara dağıtılırdı. Biz de o günkü koku çalışmalarını, bugün kentin adına yakışır şekilde 'M' harfi ekleyerek 'Misparta' (Güzel Koku) adıyla müzeye dönüştürdük. Bu konseptte dünyada sadece 5 müze bulunuyor."

270 Yıllık Ortak Miras ve Mübadele Bağları

Müzenin arkasındaki tarihi bağlara da değinen Başkan Başdeğirmen, 1923 yılındaki nüfus mübadelesine atıfta bulunarak, "Mübadele döneminde buradaki Rum Hristiyanlar Yunanistan'a dönerken, oradaki Türkler de buraya geldi. Bugün geçmişte burada yaşayanların çocukları ve torunları Isparta'yı ziyarete geliyor, bizlerle zaman geçiriyor. Biz de bu ortak tarihi koruyoruz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, kafiledeki Rus çocuklara Ispartaspor forması ve futbol topu hediye ederek jest yaptı.

Rus Rehber: "Antalya'dan Sonra Isparta Beni Büyüledi"

Yıllardır Antalya'da profesyonel turist rehberliği yaptığını belirten Rus kafilesinin rehberi, Isparta'nın yaşadığı büyük değişime ve saklı kalmış güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Rus rehber, izlenimlerini şu sözlerle aktardı:
"Yıllardır Antalya'da çalışıyorum ama Isparta'yı görünce inanılmaz bir şok yaşadım. Şehir muazzam bir hızla gelişiyor. Harika dağları, cam terasından (Kirazlıdere) izlediğimiz enfes manzarası ve büyüleyici doğası var. Büyük şehrimiz Antalya'da bile böyle güzel projeler göremiyoruz. Gerçek Türk halkının kültürünü ve yaşamını görmek harika. Artık Rus turist akınını buraya yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Yerli Vatandaşlardan Restorasyona Tam Not

Müzede Başkan Başdeğirmen ile karşılaşan yerli ziyaretçiler de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kilisenin eski, harabe halini bildiklerini belirten vatandaşlar, "Buranın eski mezbelelik halini bildiğimiz için yapılan hizmetin büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Kirazlıdere'yi de gezdik, orası da harika olmuş. Isparta'ya muazzam yerler kazandırmışsınız, elinize ve emeğinize sağlık" diyerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti.

Chat GPT Image 17 Tem 2026 23 42 16
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
YALVAÇ’TA FESTİVAL COŞKUSU BAŞLADI: 23. PSİDİA ANTİOKHEİA FESTİVALİ’NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ!
ISPARTA'DA BÖCÜZADE İÇİN DÜĞMEYE BASILDI: 190 ÇEŞİT GÜLLÜ 'GÜLPARK' GELİYOR!
ISPARTA'DA KURT DEHŞETİ! SÜRÜYE SALDIRDILAR
ISPARTA'DA OTOPARKTA KORKUTAN PATLAMA!
ISPARTA BELEDİYESİ'NDEN GÖLCÜK TABİAT PARKI İÇİN KRİTİK UYARI!
Isparta'ya Tarım İhtisas veya Gıda OSB Geliyor
Isparta Dahil 52 İlde Dev Operasyon: Sanal Medya Sanıklarına Darbe, 216 Gözaltı!
Eğirdir’de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Dev Müdahaleyle Söndürüldü!
Isparta’da Otluk Alanda Korkutan Yangın: Demiryolu Alevlere Barikat Oldu!
Isparta'da Sazlık Alanda Korkutan Yangın: Ekipler ve Vatandaşlar Seferber Oldu!
Isparta'da İlçede 24 Saat Arayla İkinci Yangın: Yüksek Gerilim Hattı Şüphesi!
Isparta'da Yangın Alarmı: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi!
Gönüllü gençler lavanta hasadında buluştu: Üretimi yerinde deneyimlediler
Isparta'nın gururu olan öğrenciler Vali Erin'in konuğu oldu
Motorine Dev Zam: Litre Fiyatı 80 TL Sınırını Aştı!
Isparta’da Arıcılığa Dev Destek: 2023’ten Bu Yana 1.900 Arılı Kovan Dağıtıldı
Isparta'da ekmek ve unlu mamullere zam!
Isparta'da Orman Yangınlarına Karşı Teyakkuz
EĞİRDİR’DE KRİTİK AFET TOPLANTISI! VALİ ERİN: "BU RİSK ARTIK GÖRMEZDEN GELİNEMEZ"
ESNAFA DEV MÜJDE! KREDİ LİMİTLERİ YÜKSELTİLDİ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Isparta'da artçı depremler devam ediyor
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Sav Yolu'nda tek taraflı kaza: 2 kişi yaralandı
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Eğirdir'de tır devrildi: Ekipler olay yerine sevk edildi
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı
Üniversite Kavşağı'nda korkutan kaza: Yaralanan olmadı