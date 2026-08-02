Türkiye’de Bir İlk: Tarihi Ayabaniya Kilisesi "Misparta Koku Müzesi" Oldu, Rus Turistler Hayran Kaldı!Isparta Belediyesi tarafından titizlikle restore edilerek Türkiye’nin ilk koku müzesi olarak turizme kazandırılan "Misparta", yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Son olarak müzeyi ziyaret eden Rus turist kafilesi, Isparta’nın tarihi dokusuna, gül kültürüne ve eşsiz doğasına hayran kaldı.
Isparta Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ayabaniya Kilisesi, "Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi" adıyla kapılarını açtığı günden bu yana turizmin yeni cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan müze, son olarak Rusya'dan gelen kalabalık bir turist kafilesini ağırladı. TRT 1 ekipleriyle birlikte müzede çekimde olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rus turistlerle bir araya gelerek onlara Isparta ve koku kültürü hakkında rehberlik etti.
Dünya Gül Yağı İhtiyacının %65'i Isparta'danMisafirlerine Isparta'nın zenginliklerini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin küresel ölçekteki önemine dikkat çekti. Isparta'nın bir "koku ve gül memleketi" olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:
"Parfümün ana maddesi olan gül yağının dünyadaki toplam ihtiyacının %65'ini tek başına Isparta olarak biz üretiyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu tarihi yapı ise yaklaşık 270 yıl önce Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından ortaklaşa inşa edilmiş bir miras. Geçmişte bu alanda gül ve lavantalar kaynatılır, tıbbi bir ürün ve ilaç olarak hastalara dağıtılırdı. Biz de o günkü koku çalışmalarını, bugün kentin adına yakışır şekilde 'M' harfi ekleyerek 'Misparta' (Güzel Koku) adıyla müzeye dönüştürdük. Bu konseptte dünyada sadece 5 müze bulunuyor."
270 Yıllık Ortak Miras ve Mübadele BağlarıMüzenin arkasındaki tarihi bağlara da değinen Başkan Başdeğirmen, 1923 yılındaki nüfus mübadelesine atıfta bulunarak, "Mübadele döneminde buradaki Rum Hristiyanlar Yunanistan'a dönerken, oradaki Türkler de buraya geldi. Bugün geçmişte burada yaşayanların çocukları ve torunları Isparta'yı ziyarete geliyor, bizlerle zaman geçiriyor. Biz de bu ortak tarihi koruyoruz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, kafiledeki Rus çocuklara Ispartaspor forması ve futbol topu hediye ederek jest yaptı.
Rus Rehber: "Antalya'dan Sonra Isparta Beni Büyüledi"Yıllardır Antalya'da profesyonel turist rehberliği yaptığını belirten Rus kafilesinin rehberi, Isparta'nın yaşadığı büyük değişime ve saklı kalmış güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Rus rehber, izlenimlerini şu sözlerle aktardı:
"Yıllardır Antalya'da çalışıyorum ama Isparta'yı görünce inanılmaz bir şok yaşadım. Şehir muazzam bir hızla gelişiyor. Harika dağları, cam terasından (Kirazlıdere) izlediğimiz enfes manzarası ve büyüleyici doğası var. Büyük şehrimiz Antalya'da bile böyle güzel projeler göremiyoruz. Gerçek Türk halkının kültürünü ve yaşamını görmek harika. Artık Rus turist akınını buraya yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."