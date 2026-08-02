Türkiye’de Bir İlk: Tarihi Ayabaniya Kilisesi "Misparta Koku Müzesi" Oldu, Rus Turistler Hayran Kaldı!

Dünya Gül Yağı İhtiyacının %65'i Isparta'dan

"Parfümün ana maddesi olan gül yağının dünyadaki toplam ihtiyacının %65'ini tek başına Isparta olarak biz üretiyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz bu tarihi yapı ise yaklaşık 270 yıl önce Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından ortaklaşa inşa edilmiş bir miras. Geçmişte bu alanda gül ve lavantalar kaynatılır, tıbbi bir ürün ve ilaç olarak hastalara dağıtılırdı. Biz de o günkü koku çalışmalarını, bugün kentin adına yakışır şekilde 'M' harfi ekleyerek 'Misparta' (Güzel Koku) adıyla müzeye dönüştürdük. Bu konseptte dünyada sadece 5 müze bulunuyor."

270 Yıllık Ortak Miras ve Mübadele Bağları

Rus Rehber: "Antalya'dan Sonra Isparta Beni Büyüledi"

"Yıllardır Antalya'da çalışıyorum ama Isparta'yı görünce inanılmaz bir şok yaşadım. Şehir muazzam bir hızla gelişiyor. Harika dağları, cam terasından (Kirazlıdere) izlediğimiz enfes manzarası ve büyüleyici doğası var. Büyük şehrimiz Antalya'da bile böyle güzel projeler göremiyoruz. Gerçek Türk halkının kültürünü ve yaşamını görmek harika. Artık Rus turist akınını buraya yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum."

Yerli Vatandaşlardan Restorasyona Tam Not

Isparta Belediyesi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Ayabaniya Kilisesi, "Misparta Koku Müzesi ve Atölyesi" adıyla kapılarını açtığı günden bu yana turizmin yeni cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan müze, son olarak Rusya'dan gelen kalabalık bir turist kafilesini ağırladı. TRT 1 ekipleriyle birlikte müzede çekimde olan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Rus turistlerle bir araya gelerek onlara Isparta ve koku kültürü hakkında rehberlik etti.Misafirlerine Isparta'nın zenginliklerini anlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kentin küresel ölçekteki önemine dikkat çekti. Isparta'nın bir "koku ve gül memleketi" olduğunu vurgulayan Başkan Başdeğirmen, şu ifadeleri kullandı:Müzenin arkasındaki tarihi bağlara da değinen Başkan Başdeğirmen, 1923 yılındaki nüfus mübadelesine atıfta bulunarak, "Mübadele döneminde buradaki Rum Hristiyanlar Yunanistan'a dönerken, oradaki Türkler de buraya geldi. Bugün geçmişte burada yaşayanların çocukları ve torunları Isparta'yı ziyarete geliyor, bizlerle zaman geçiriyor. Biz de bu ortak tarihi koruyoruz" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Başdeğirmen, kafiledeki Rus çocuklara Ispartaspor forması ve futbol topu hediye ederek jest yaptı.Yıllardır Antalya'da profesyonel turist rehberliği yaptığını belirten Rus kafilesinin rehberi, Isparta'nın yaşadığı büyük değişime ve saklı kalmış güzelliklerine hayran kaldığını ifade etti. Rus rehber, izlenimlerini şu sözlerle aktardı:Müzede Başkan Başdeğirmen ile karşılaşan yerli ziyaretçiler de yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kilisenin eski, harabe halini bildiklerini belirten vatandaşlar, "Buranın eski mezbelelik halini bildiğimiz için yapılan hizmetin büyüklüğünü çok daha iyi anlıyoruz. Kirazlıdere'yi de gezdik, orası da harika olmuş. Isparta'ya muazzam yerler kazandırmışsınız, elinize ve emeğinize sağlık" diyerek Başkan Başdeğirmen'e teşekkürlerini iletti.