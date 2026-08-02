Isparta Defterdarlığı Açıkladı: Vergi Borcu Olanlara Büyük Kolaylık

Vergi Borcu Olanlara Büyük Kolaylık: 72 Aya Varan Taksit ve Faiz İndirimi Yürürlükte!Isparta İl Defterdarı Mustafa Erdem, vergi borcu bulunan mükelleflere yönelik tecil ve taksitlendirme kolaylığı getiren yeni düzenlemenin ayrıntılarını Kanal 32 Haber’e açıkladı. Düzenleme kapsamında vergi borçları 72 aya kadar taksitlendirilebilirken, tecil faiz oranı da yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.
6183 sayılı Kanun kapsamında vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesine yönelik amir hükümlerde mükelleflere büyük nefes aldıracak yeni bir dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği ile yürürlüğe giren düzenleme, düşük faiz ve uzun vade imkanlarıyla vergi borçlarının tasfiyesini kolaylaştırıyor. Isparta genelinde şu ana kadar 2 binden fazla başvuru aldıklarını belirten Isparta İl Defterdarı Mustafa Erdem, mükelleflerin bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğinin altını çizdi.
Tecil Faizi %39'dan %29'a İndirildiYeni düzenlemenin getirdiği en büyük avantajlardan birinin faiz indirimi olduğunu belirten İl Defterdarı Mustafa Erdem, şu ifadeleri kullandı:
"Yasal tecil faiz oranı yıllık %39 iken, bu düzenleme ile birlikte %29'a düşürülmüştür. Bu durum, borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen mükelleflerimizin mali yükünü ciddi oranda azaltacaktır. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2026 (bu tarih dahil) olup, mükelleflerimizin bu tarihe kadar müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir."
Likidite Oranına Göre 72 Aya Varan Taksit İmkanıBorçların kaç taksitte ödeneceği, mükelleflerin mali durum analizini gösteren likidite oranına (nakit gücüne) göre belirlenecek. Defterdar Erdem, taksit sürelerinin belirlenmesindeki kriterleri şu şekilde detaylandırdı:
- Likidite Oranı 0.50 ve Üzerinde Olanlar: Mali durumu nispeten daha iyi görünen bu mükellefler, borçlarını 36 aya kadar eşit taksitlerle ödeyebilecek.
- Likidite Oranı 0.30 ile 0.50 Arasında Olanlar: Bu gruptaki vergi borçlularına 48 aya kadar vade imkanı sunulacak.
- Likidite Oranı 0.30 ve Altında Olanlar: Mali gücü en düşük olan ve ödeme zorluğu çeken mükellefler ise 72 aya kadar azami taksitlendirmeden yararlanabilecek.
Önemli İstisna: Banka Sigorta Muameleleri Vergisi, Harçlar ve Katma Değer Vergisi (KDV) gibi geçici amme alacakları ise daha önce en fazla 6 ay taksitlendirilebilirken, bu düzenleme ile birlikte 12 eşit taksitte ödenebilecek şekilde genişletilmiştir.
İlk Ödemeler Eylül 2026'da BaşlıyorYapılandırılan borçların ödeme takvimi hakkında da bilgi veren Mustafa Erdem, "Tecil edilen borçların ilk taksit ödemeleri Eylül 2026 ayı içerisinde başlayacaktır. Ödemeler, her ay düzenli ve eşit taksitler halinde gerçekleştirilecektir" dedi. Ayrıca 16 Haziran 2026 tarihi itibarıyla halihazırda borçlarını tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin kalan taksit tutarlarına da başvuru şartı aranmaksızın %29'luk güncel faiz oranının uygulanacağını müjdeledi.
Hangi Vergiler Kapsam Dışı?Düzenlemenin her vergi türünü kapsamadığını hatırlatan İl Defterdarı Erdem, kapsam dışında kalan kalemleri şöyle sıraladı:
- Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),
- Geçici Vergiler,
- Bu vergilere bağlı gecikme zamları, faizleri ve cezaları düzenlemenin dışında tutulmuştur.
Başvurular Dijital Ortamda YapılabilecekMükelleflerin vergi dairelerinde yoğunluk oluşturmadan başvurularını kolayca yapabileceklerini belirten Erdem, başvuru kanallarını açıkladı:
- Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi üzerinden Dijital Vergi Dairesi aracılığıyla,
- e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda,
- Borçlu olunan vergi dairesine şahsen giderek veya posta yoluyla,
- Başka illerdeki vergi daireleri aracılığıyla yazılı olarak müracaat edilebilecek.