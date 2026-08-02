Isparta’da reklam verebileceğiniz radyo hangisi?

Isparta’da en çok dinlenen radyolardan biri Radyo Isparta 98.6 Mhz

Isparta’da reklam verebileceğiniz radyo hangisi?
ISPARTA
G.Tarihi: 18.07.2026 00:32
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Isparta’da reklam verebileceğiniz radyo hangisi? Bölgesel yayın gücüyle öne çıkan adres: Radyo Isparta 98.6 FM

Isparta’da reklam vermek isteyen işletmeler için doğru radyo seçimi, reklamın başarısını doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Geniş yayın ağı, kaliteli müzik formatı ve gün boyu sadık dinleyici kitlesiyle Radyo Isparta 98.6 FM, Isparta ve çevresinde reklam vermek isteyen markaların tercih ettiği yerel radyolar arasında yer almaktadır. Isparta Radyosu için Reklam Telefonu:  0 535 323 20 05

Isparta’da en çok dinlenen radyolardan biri

Radyo Isparta, yıllardır sürdürdüğü yayıncılık anlayışıyla özellikle nostalji müzik formatı, kesintisiz yayın kalitesi ve güçlü verici altyapısıyla dikkat çekmektedir. Gün içerisinde araçlarında, iş yerlerinde, mağazalarda, kafelerde ve evlerinde radyo dinlemeyi tercih eden binlerce kişi, 98.6 FM frekansından Radyo Isparta'yı takip etmektedir.

Dinleyici kitlesinin büyük bölümünü alışveriş yapan, işletme sahibi, çalışan, aileler ve uzun süre radyoyu açık tutan sadık dinleyiciler oluşturuyor. Bu da reklam veren firmalar için mesajın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

Sadece Isparta değil, bölgesel yayın gücü

Radyo Isparta, yalnızca şehir merkeziyle sınırlı olmayan yayın alanıyla bölgesel bir radyo özelliği taşımaktadır.

Yayınları;

  • Isparta merkez

  • İlçeler

  • Burdur

  • Dinar

  • Sandıklı

  • Antalya'nın kuzey kesimleri

  • Denizli'nin bazı bölgeleri

  • Uşak yönüne kadar birçok noktada dinlenebilmektedir.

Bu sayede reklamlar yalnızca Isparta merkezde değil, çevre illerde yaşayan binlerce potansiyel müşteriye de ulaşmaktadır.

98.6 FM nostaljinin frekansı

Radyo Isparta, günümüzün yoğun tempo içinde dinleyicilerine nostaljik bir müzik yolculuğu sunuyor.

Türkçe nostalji eserlerden yabancı klasiklere kadar özenle hazırlanan yayın akışı sayesinde dinleyiciler uzun süre frekanstan ayrılmıyor.

Uzun dinlenme süresi ise reklamların hatırlanma oranını artırıyor.

Radyo reklamı neden hâlâ çok etkili?

Dijital reklamların hızla arttığı günümüzde bile radyo reklamları;

  • Araç kullanırken,

  • İş yerlerinde,

  • Marketlerde,

  • Ofislerde,

  • Evlerde

günün birçok saatinde dinleyiciye ulaşmaya devam ediyor.

Özellikle yerel işletmeler için radyo reklamları, hedef kitleye doğrudan ulaşmanın en ekonomik ve en etkili yollarından biri olarak görülüyor.

Hangi sektörler Radyo Isparta'da reklam verebilir?

Radyo Isparta'da;

  • Mobilya mağazaları

  • Gelinlik firmaları

  • Otomotiv sektörü

  • Eğitim kurumları

  • Hastaneler

  • Özel klinikler

  • İnşaat firmaları

  • Beyaz eşya mağazaları

  • Marketler

  • Restoran ve kafeler

  • Oteller

  • Turizm işletmeleri

  • Sigorta acenteleri

  • Emlak ofisleri

  • Organizasyon firmaları

başta olmak üzere hemen her sektörden firma reklamlarını yayınlatabilmektedir.

Profesyonel reklam spotu desteği

Reklam vermek isteyen işletmeler için yalnızca yayın hizmeti değil;

  • Reklam metni hazırlanması,

  • Profesyonel seslendirme,

  • Spot kurgusu,

  • Yayın planlaması,

  • Gün içerisine dengeli reklam dağılımı

gibi hizmetler de sunulmaktadır.

Yerel markaların güçlü reklam mecrası

Bugüne kadar çok sayıda yerel ve bölgesel marka, kampanyalarını Radyo Isparta üzerinden dinleyicilere ulaştırdı.

İndirim kampanyaları, açılışlar, sezon fırsatları, özel gün kutlamaları ve kurumsal tanıtımlar radyo aracılığıyla geniş kitlelere duyurulmaya devam ediyor.

Isparta’da reklam vermek isteyenler neden Radyo Isparta'yı tercih ediyor?

  • 98.6 FM güçlü yayın frekansı

  • Bölgesel kapsama alanı

  • Nostalji konseptiyle sadık dinleyici kitlesi

  • Gün boyu kesintisiz yayın

  • Profesyonel reklam spotu hazırlama desteği

  • Ekonomik reklam paketleri

  • Yerel işletmelere özel çözümler

Eğer "Isparta'da reklam verebileceğim radyo hangisi?", "Isparta'nın en çok dinlenen radyosu hangisi?", "Isparta yerel radyo reklam fiyatları", "Bölgesel radyo reklamı" veya "98.6 FM reklam" gibi soruların yanıtını arıyorsanız, Radyo Isparta 98.6 FM güçlü yayın ağı, geniş dinleyici kitlesi ve profesyonel reklam çözümleriyle öne çıkan önemli yayın kuruluşlarından biridir.

İşletmenizi binlerce dinleyiciyle buluşturmak, marka bilinirliğinizi artırmak ve hedef kitlenize doğrudan ulaşmak için Radyo Isparta'nın sunduğu reklam imkanlarını değerlendirebilirsiniz.


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