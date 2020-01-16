TÜRKER AVM'DE ​ İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR

Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde 2020 yılında da indirimler rüzgar gibi devam ediyor.

Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..

TÜRKER AVM ŞUBELERİ

Merkez şube:

Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46

Şube1:

Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36

Şube2:

Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01

Şube3

Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14