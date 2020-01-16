TÜRKER AVM'DE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR
Isparta'da Türker Alışveriş Merkezlerinde 2020 yılında da indirimler rüzgar gibi devam ediyor.
Ayrıca toplu alışverilerde ücretsiz servis imkanıda Türker AVM şubelerinde..
TÜRKER AVM ŞUBELERİ
Merkez şube:Davraz Mahallesi 136. Cadde NO:28 Telefon: 0246 232 40 46
Şube1: Davraz Mahallesi 5919 Sokak NO:3 Telefon: 0246 232 40 36
Şube2:Ayazmana Mahallesi 237 Cadde Park Su Evleri NO:3-4 Telefon:0246 242 88 01
Şube3:Hızırbey Mahallesi 164 Sokak NO:28 38/A Telefon:0532 503 01 14
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