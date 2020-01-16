

15 tatil üzerine resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine göre sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri belli oldu. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil 18 Kasım sona erdi ve okullar açıldı, aradan 46 gün geçti. Kış tatilini sabırsızlıkla bekleyenler 18 milyon öğrenci için yapılan açıklamaya göre 15 tatil öncesi karneler 17 Ocak 2020 tarihinde dağıtılacak ve başarı durumuna göre öğrenciler Taktir Belgesi, Teşekkür Belgesi verilecek.



15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTECEK?

Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.

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