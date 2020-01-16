15 tatil tarihini heyecanla bekleyenler için Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Birinci dönem ikinci sınavlarına giren öğrenciler Ocak ayı itibariyle sömestr tatiline girecek. Peki yarıyıl ne zaman başlayacak karneler hangi gün dağıtılacak?
15 tatil üzerine resmi açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 eğitim öğretim takvimine göre sömestr (yarıyıl) tatili tarihleri belli oldu. Bu sene ilk kez uygulanan ara tatil 18 Kasım sona erdi ve okullar açıldı, aradan 46 gün geçti. Kış tatilini sabırsızlıkla bekleyenler 18 milyon öğrenci için yapılan açıklamaya göre 15 tatil öncesi karneler 17 Ocak 2020 tarihinde dağıtılacak ve başarı durumuna göre öğrenciler Taktir Belgesi, Teşekkür Belgesi verilecek.
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BİTECEK?
Sömestre tatili hafta sonlarıyla birlikte 16 gün olacak ve ikinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak.
2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ikinci ara tatil 06 Nisan pazartesi günü başlayan, 10 Nisan cuma günü sona erecek. Tüm öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlinte dokuz gün tatil yapacak. Ardından 13 Kasım pazartesi günü ders başı olacak.
2020 OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Ara tatilin ardından 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.
2020 YILINDA RESMİ TATİLLER HANGİ GÜN VE TOPLAMDA KAÇ GÜN OLACAK?
Öğrencilerin merakla beklediği resmi tatiller 2020 yılında şöyle olacak:
1 Ocak Yılbaşı Tatili (1 Gün) Çarşamba
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 Gün) Perşembe
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1 Gün) Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (1 Gün) Cumartesi
24 Mayıs Ramazan Bayramı (3 Gün) Pazar, Pazartesi, Salı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü (1 Gün) Çarşamba
31 Temmuz Kurban Bayramı (4 Gün), Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi
30 Ağustos Zafer Bayramı (1 Gün) Pazar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (1 gün) Perşembe