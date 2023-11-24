Tüm Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun!

Vali Aydın Baruş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve beraberindeki öğretmenleri makamında ağırladı. Görüşmede öğretmenleri tebrik eden Vali Baruş, öğretmenliği "hayatımızda tatlı anılarla dolu, çok önemli ve saygın bir meslek" olarak nitelendirdi.

Vali Baruş, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, "Öğretmenlik, hayatımızda tatlı anılarla dolu, çok önemli ve saygın bir meslek. Öğrencilik yıllarımızda karakterimizin şekillenmesinde öğretmenlerimizin büyük etkisi ve katkısı var. Bu vesileyle, bizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Bu özel gün vesilesiyle, Vali Baruş'un öğretmenlere duyduğu saygı ve sevgi bir kez daha vurgulanarak, öğretmenlerin toplumda önemli bir rol oynadığı ve onların çabalarının değerli olduğu belirtildi.



