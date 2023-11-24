Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Önemli Başarı: Uyuşturucu Operasyonu Sonuçlandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 23 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği şok operasyonla önemli bir başarı elde etti.

Operasyon neticesinde, toplam (9.006) kullanımlık Sentetik Cannabionoid (Bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (10) gram Metamfetamin, (7) gram Esrar ve (1) adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca, (1) şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti, (1) şüphelinin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edilerek yakalandı. Toplamda (4) şüpheli şahıs, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.

Bu başarılı operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın güvenliği ve toplum sağlığı adına yürüttüğümüz operasyonlar kapsamında elde edilen bu sonuçlar, suçla etkin bir mücadelede ne kadar kararlı olduğumuzun bir göstergesidir. Operasyonlarımız, uyuşturucuyla mücadeledeki azmimizi ve kararlılığımızı sürdüreceğimizin bir göstergesidir" denildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.