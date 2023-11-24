Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı

Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı
ISPARTA
G.Tarihi: 23.11.2023 21:14
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı
Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi'nde görkemli bir açılış programıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.
Açılış programına Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı Metin Çelik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Isparta, Antalya ve Burdur illerinin iş ve meslek odaları temsilcileri, turizm ve gıda sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Açılış kurdelasının kesilmesiyle başlayan fuar programı, protokol konuşmalarının yapılmasıyla devam etti.
“Isparta Doğa, Kültür ve Tarihi Bakımından İlgi Çekiyor”
Vali Baruş, turizm sektörünün ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, "Turizm sektörü ülkemizin kalkınması ve ekonomisinin istikrar kazanması bakımından çok önemli bir sektör. Türkiye bugün 60 milyona yaklaşan turist sayısıyla milyarlarca dolar gelir ile turizm sektöründen önemli kazanımlar elde ediyor. Bölgemiz olarak da, Antalya başta olmak üzere hem Burdur hem de Isparta ilimiz turizm sektörüne elinden geldiğince katkı vermeye çalışıyor. Isparta doğa, kültür ve tarihi bakımından hakikaten Türkiye'de her zaman ilgi çekmiş, son zamanlarda da yurt dışında da ilgi duyulan bir şehir. Bu güzellikleri sadece kendi yaşamamız yetmiyor, bunları hem ülkemiz insanına hem de dış dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda turizm fuarlarının önemli bir katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz.” dedi.
“Isparta Turizminin Alt Yapısını Güçlendirmek İçin Çalışıyoruz”
Vali Baruş, turizm fuarının Isparta'da faaliyet gösterecek olan girişimcilerin duyarlılığını artıracağına inanarak, "Turizm sektörü sadece tanıtımla ilgili bir konu değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların bu sektör konusunda duyarlılığının artmasıyla ilgili. Bu fuarın Isparta'da turizm sektöründe faaliyet gösterecek olan girişimcilerimizdeki duyarlılığı, iş birliğini ve koordinasyonu arttıracağına yürekten inanıyorum. Isparta Valiliği olarak biz de kamu kurumlarımızla, belediyemizle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle birlikte Isparta turizminin alt yapısının güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.
“Kuyucak ve Kılıç Köylerimizde Turizm Tesis Alanı Oluşturma Çalışmaları İçerisindeyiz”
Özellikle günübirlik ziyaretçilerin ilgi gösterdiği doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin bulunduğu Keçiborlu Kuyucak ve Kılıç köylerinde turizm tesis alanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Baruş, ayrıca Davraz Turizm Merkezi'ndeki telesiyej çalışmaları ve alternatif turizm alanlarına yönelik yapılan projeler hakkında bilgi verdi.
Diğer konuşmacılar, fuarın Isparta turizmine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, sektördeki gelişmeleri ve gelecek planlamalarını paylaştılar.
Fuar, 23-26 Kasım Tarihleri Arasında Ziyaretçilere Açık Olacak
Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, fuar kapsamında düzenlenen turizm paneline de katılarak sektör temsilcileri ve akademisyenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Fuar, 23-26 Kasım tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Merkezi'nde 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.
 
405041020-659559946359491-3652370621789922837-n

403738375-659559926359493-1403072651407008387-n

405108422-659559899692829-5922648928627275923-n

405011429-659559849692834-4641390450180993714-n

405085836-659559839692835-7852454171773834034-n

405037221-659559809692838-6355077644666783613-n.jpg

404999707-659559716359514-4583504160588283848-n.jpg

403729497-659559696359516-1128838941802162446-n.jpg

405015032-659559676359518-6198623409518216295-n.jpg

405006589-659559596359526-1415014297079812639-n.jpg

405004451-659559583026194-8692279683950289085-n.jpg

405015025-659559556359530-458470487497211326-n.jpg

403732055-659559496359536-1574198692549670198-n.jpg

405076340-659559469692872-4613688210521449299-n.jpg

405026550-659559456359540-7991054237109350730-n.jpg

405011973-659559366359549-2523917955914242272-n.jpg

405067729-659559336359552-2983418365771760361-n.jpg

405092713-659559316359554-804936075135255121-n.jpg

405007282-659559246359561-292331534656246768-n.jpg

405017286-659559226359563-8129469508103566948-n.jpg

405034484-659559133026239-3897395925309894607-n.jpg

405035557-659559119692907-8714633611733655889-n.jpg

404997584-659559123026240-8152087218602152420-n.jpg

405006135-659559009692918-154989711602731043-n.jpg

405011967-659558999692919-1672544800280459581-n.jpg

405054411-659559019692917-3528079462392905147-n.jpg
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar
80 SAYFALIK TORBA YASA: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, ÇEK İBRAZ YASAĞI VE DAHA FAZLASI
MİLYONLARCA KADINA GÜZEL HABER: 3 YENİ SİSTEM GELİYOR
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nden Önemli Operasyon Başarısı
Isparta Aksu'da Çalınan Keçiler JASAT ve Asayiş Timleri Tarafından Bulundu!
Isparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!
Isparta'da 411 Şok Uygulamada 23 Silah Ele Geçirildi
Isparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma Sıkıştı
Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı
ISPARTA'DA ZEHİRLENME OLAYI...
Meteorolojik Uyarı: 13 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor, Isparta'ya Ne Zaman Etkisi Olacak?
MADENİ 5 TL PİYASAYA ÇIKTI
METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIK
Isparta Bir Çok İl İçin Turuncu Kodlu Meteorlojik Uyarı Yapıldı
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KUMAR OPERASYONU
Isparta Emniyetinden Operasyon: Şahıs Yakalandı
ISPARTA'DA HIRSIZLIK OPERASYONU: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Isparta CHP İl Başkanı Şenol: "Anayasa Mahkemesi'ne Yapılan Müdahale Yargıya Darbedir"
Isparta'dan Asgari Ücret Bekletisi Açıklaması
Asgari Ücret Tespit Komitesinde Farklı Meslek Kollarından İşçilere Yer Verilecek
CHP'li Halıcı: "Emekli Çiftçilere Neden Prim Ödenmiyor?"
Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıs Ö.K.'yı Yakaladı
AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ZAM: MOTORİNDE ARTIŞ
TÜRKİYE TAPU UYGULAMASI İLE TAPU İŞLEMLERİNDE DEVRİM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-ayanoglu-halicilik-hali-fiyatlari-ucuz-hali-kampanya-kampanyalari

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola

isparta-detayli-oto-yikama

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Meteorolojik Uyarı: 13 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor, Isparta'ya Ne Zaman Etkisi Olacak?Meteorolojik Uyarı: 13 İl İçin Kar Yağışı Bekleniyor, Isparta'ya Ne Zaman Etkisi Olacak?19 Kasım 2023
Isparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 YaralıIsparta Senirkent'te Kamyonet ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı23 Kasım 2023
ISPARTA'DA ZEHİRLENME OLAYI...ISPARTA'DA ZEHİRLENME OLAYI...20 Kasım 2023
METEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIKMETEOROLOJİK UYARI: KUVVETLİ YAĞIŞLARA HAZIRLIK17 Kasım 2023
MADENİ 5 TL PİYASAYA ÇIKTIMADENİ 5 TL PİYASAYA ÇIKTI19 Kasım 2023
Isparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma SıkıştıIsparta Adliye Yolu Kazasında Araç otbüs ile Kaldırıma Sıkıştı20 Kasım 2023
Isparta Bir Çok İl İçin Turuncu Kodlu Meteorlojik Uyarı YapıldıIsparta Bir Çok İl İçin Turuncu Kodlu Meteorlojik Uyarı Yapıldı17 Kasım 2023
Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!Emekli Olmak İsteyenlere Önemli Hatırlatma: Ocak Zammı Öncesi Son 1 Ay!23 Kasım 2023
KOVADA KANALI TEMİZLENMESİ İÇİN KARAR ALINDIKOVADA KANALI TEMİZLENMESİ İÇİN KARAR ALINDI22 Kasım 2023
Isparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla TamamlandıIsparta'da Dolandırıcılık Operasyonu Başarıyla Tamamlandı20 Kasım 2023
Isparta, Gazze İçin Ayakta: Filistin'e Destek Yürüyüşü Büyük İlgi GördüIsparta, Gazze İçin Ayakta: Filistin'e Destek Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü19 Kasım 2023
Isparta 32 Spor’a destekler sürüyorIsparta 32 Spor’a destekler sürüyor18 Kasım 2023
2. Ulusal Elma Çalıştayı Eğirdir’de Başladı2. Ulusal Elma Çalıştayı Eğirdir’de Başladı22 Kasım 2023
Isparta Erkek Kuaför Nöbet Listesi - 19.11.2023Isparta Erkek Kuaför Nöbet Listesi - 19.11.202319 Kasım 2023
Aranan Şahıs, Hırsızlık ve Kaçma Suçundan YakalandıAranan Şahıs, Hırsızlık ve Kaçma Suçundan Yakalandı21 Kasım 2023
Isparta'da Hırsızlık Operasyonu: Şüpheli Antalya'da YakalandıIsparta'da Hırsızlık Operasyonu: Şüpheli Antalya'da Yakalandı22 Kasım 2023
Gül Küçük Sanayi Sitesine Güvenli Giriş ve Çıkış İçin Yeni Yol Hizmete AçılıyorGül Küçük Sanayi Sitesine Güvenli Giriş ve Çıkış İçin Yeni Yol Hizmete Açılıyor17 Kasım 2023
Türkiye Emekliler Derneği Üyelerine Özel Sağlık Kampanyası DuyurusuTürkiye Emekliler Derneği Üyelerine Özel Sağlık Kampanyası Duyurusu17 Kasım 2023
ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KUMAR OPERASYONUISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KUMAR OPERASYONU17 Kasım 2023
Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu OperasyonuIsparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu22 Kasım 2023