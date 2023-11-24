Isparta 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı Kapılarını Açtı









































































































Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile üniversiteler ve çeşitli iş ve meslek odalarının katkılarıyla düzenlenen 1. Turizm ve Gastronomi Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi'nde görkemli bir açılış programıyla ziyaretçilere kapılarını açtı.Açılış programına Vali Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, ITSO Başkanı Metin Çelik, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, Isparta, Antalya ve Burdur illerinin iş ve meslek odaları temsilcileri, turizm ve gıda sektörü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Açılış kurdelasının kesilmesiyle başlayan fuar programı, protokol konuşmalarının yapılmasıyla devam etti.Vali Baruş, turizm sektörünün ülkemizin ekonomik kalkınmasındaki önemine vurgu yaparak, "Turizm sektörü ülkemizin kalkınması ve ekonomisinin istikrar kazanması bakımından çok önemli bir sektör. Türkiye bugün 60 milyona yaklaşan turist sayısıyla milyarlarca dolar gelir ile turizm sektöründen önemli kazanımlar elde ediyor. Bölgemiz olarak da, Antalya başta olmak üzere hem Burdur hem de Isparta ilimiz turizm sektörüne elinden geldiğince katkı vermeye çalışıyor. Isparta doğa, kültür ve tarihi bakımından hakikaten Türkiye'de her zaman ilgi çekmiş, son zamanlarda da yurt dışında da ilgi duyulan bir şehir. Bu güzellikleri sadece kendi yaşamamız yetmiyor, bunları hem ülkemiz insanına hem de dış dünyaya çok iyi anlatmamız gerekiyor. Bu anlamda turizm fuarlarının önemli bir katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz.” dedi.Vali Baruş, turizm fuarının Isparta'da faaliyet gösterecek olan girişimcilerin duyarlılığını artıracağına inanarak, "Turizm sektörü sadece tanıtımla ilgili bir konu değil, aynı zamanda o şehirde yaşayan insanların bu sektör konusunda duyarlılığının artmasıyla ilgili. Bu fuarın Isparta'da turizm sektöründe faaliyet gösterecek olan girişimcilerimizdeki duyarlılığı, iş birliğini ve koordinasyonu arttıracağına yürekten inanıyorum. Isparta Valiliği olarak biz de kamu kurumlarımızla, belediyemizle, odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel sektörle birlikte Isparta turizminin alt yapısının güçlendirilmesi için gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.Özellikle günübirlik ziyaretçilerin ilgi gösterdiği doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerin bulunduğu Keçiborlu Kuyucak ve Kılıç köylerinde turizm tesis alanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Vali Baruş, ayrıca Davraz Turizm Merkezi'ndeki telesiyej çalışmaları ve alternatif turizm alanlarına yönelik yapılan projeler hakkında bilgi verdi.Diğer konuşmacılar, fuarın Isparta turizmine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, sektördeki gelişmeleri ve gelecek planlamalarını paylaştılar.Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri, fuar kapsamında düzenlenen turizm paneline de katılarak sektör temsilcileri ve akademisyenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Fuar, 23-26 Kasım tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Merkezi'nde 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.