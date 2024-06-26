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Tüm Kullan-At Ürünleri Isparta'da Via Temizlik Kağıt Ambalaj'da

Tüm Kullan-At Ürünleri Isparta'da Via Temizlik Kağıt Ambalaj'da
ISPARTA
G.Tarihi: 26.06.2024 11:02
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA

Tüm Kullan-At Ürünleri Isparta'da Via Temizlik Kağıt Ambalaj'da

Düğün salonları, hastaneler, ofisler, okullar, büfeler ve benzeri yerlerde ihtiyaç duyulan kullan-at malzemeler, pratik kullanım özellikleri ile hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kolaylık sunuyor.

Düğün ve organizasyonlarda sunum masalarının ve misafirlerin oturacağı masaların düzeni çok önemlidir. Kullan-at ürünler sayesinde sunum masalarınızı toplamak hem çok pratik hem de çok daha hijyenik olacaktır.

Isparta'da, sızdırmaz plastik kaplar, karton bardak, tabak, çatal, kaşık, masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete, sofra kağıdı, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdan ve sosyal mesafeli organizasyon, düğün ve kutlamalarınız için gereken el antiseptiği veya dezenfektan, uyarı levhaları, yere yapışan uyarı çıkartmaları ve maskeler Via Kağıt ve Ambalaj'da bulunmaktadır. Hem toptan fiyatına perakende fırsatı ile!

Bilgi ve İletişim için:

Adres: Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 yanı

Telefon: 0 544 777 37 99

Yetkili: Selami Demiralay

Unutmayın, işletmenizin temizlik ve hijyenine önem vermek, müşteri memnuniyetini artıracak ve başarınızı destekleyecektir. Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız.

VİA MARKET  ÜRÜNLERİ HAKKINDA DETAYLI GÖRSELLER
 
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DİĞER ÜRÜN KATEGORİLERİ ŞÖYLE;
Deterjan ısparta
Kağıt havlu
Hareketli havlu
Sensörlü makine havlusu
21 cm havlu
Peçete
Z havlu
Dispanser
Kolonya
Tulum 
Kullan at tulum
Bone
Galoş
Plastik kaşık çatal
Saplı faraş
Yüzey temizleyici
Çamaşır suyu
Deterjan
Yumuşatıcı
Yağçöz
Sıvı bulaşık deterjanı
Sıvı makina deterjanı
Camsil 
Cam suyu
Yer bandı
Kaydırmaz bant
Sarf plastik malzeme
Çöp konteyneri 
Islak mop
Nemli mop
Mop Aparatı
Mop arabası
Kat servis arabası
Kat temizlik arabası
Eldiven
Cerrahi eldiven
Çöp poşeti
Çöp torbası
Sızdırmaz kap
Kireç çözücü
Genel temizlik
Tuz ruhu
Fiber temizlik bezi
Yanmaz battaniye
İlk yardım çantası
Çelik burunlu bot ayakkabı
Fosforlu yelek
İş elbiseleri
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