Tüm Kullan-At Ürünleri Isparta'da Via Temizlik Kağıt Ambalaj'da

Düğün salonları, hastaneler, ofisler, okullar, büfeler ve benzeri yerlerde ihtiyaç duyulan kullan-at malzemeler, pratik kullanım özellikleri ile hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de kolaylık sunuyor.

Düğün ve organizasyonlarda sunum masalarının ve misafirlerin oturacağı masaların düzeni çok önemlidir. Kullan-at ürünler sayesinde sunum masalarınızı toplamak hem çok pratik hem de çok daha hijyenik olacaktır.

Isparta'da, sızdırmaz plastik kaplar, karton bardak, tabak, çatal, kaşık, masa örtüsü, strafor, ıslak mendil, peçete, sofra kağıdı, baklava sızdırmaz plastik, köpük tablot, kapaklı köpük tabak, paket servis köpük tabak, kürdan ve sosyal mesafeli organizasyon, düğün ve kutlamalarınız için gereken el antiseptiği veya dezenfektan, uyarı levhaları, yere yapışan uyarı çıkartmaları ve maskeler Via Kağıt ve Ambalaj'da bulunmaktadır. Hem toptan fiyatına perakende fırsatı ile!

Bilgi ve İletişim için:

Adres: Çünür Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi, 5323 Sokak, Çünür Life Apartmanı No:3/1, A101 yanı

Telefon: 0 544 777 37 99

Yetkili: Selami Demiralay

Unutmayın, işletmenizin temizlik ve hijyenine önem vermek, müşteri memnuniyetini artıracak ve başarınızı destekleyecektir. Via Market Temizlik ve Hijyen Ürünleri olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız.