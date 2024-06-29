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IBAN'a Para Gönderenler Dikkat!

IBAN'a Para Gönderenler Dikkat!
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IBAN'a Para Gönderenler Dikkat! Açıklama Kısmına Artık Bunu Yazmak Zorunlu

Son dönemde enflasyonda yaşanan artışla birlikte pek çok ürün ve hizmetin fiyatında rekor artışlar görülüyor. Bu durum, ödemelerin nakit para yerine IBAN numarası üzerinden yapılmasını yaygınlaştırdı. Artık ödemeler bankalar aracılığıyla gerçekleştirilirken, IBAN'a ödeme yapacak kişilere kritik bir uyarı yapıldı. IBAN üzerinden para gönderirken açıklama kısmına bunu yazmayan yandı.

IBAN'a Para Gönderirken Dikkat

Bankacılık ve Finans Hukuku Uzmanı Arabulucu Avukat Emin Saygın, IBAN kullanarak banka hesabına para gönderen vatandaşların açıklama kısmına aldıkları hizmet ve borç ödemesi gibi ifadeler yazması gerektiğini belirtti. Saygın, mobil bankacılığın gelişmesiyle nakit paraya dokunmanın azaldığını ve IBAN hesabına para gönderme işlemlerinin arttığını vurguladı. Ancak, bu kolaylıkların yanında bazı sorunların da ortaya çıktığını ifade etti.

Mutlaka Bunu Yazın

Saygın, IBAN'a para gönderirken açıklama yazmanın önemine dikkat çekti. Borçlar Kanunu'nun 1002. maddesine göre, açıklama yapılmadan gönderilen paranın borç ödemesi olarak kabul edileceğini belirtti. "Eğer bir açıklama yapmıyorsanız, bu para karşı tarafa borcunuz olduğu ve bu borcu ödemek için gönderdiğiniz olarak kabul edilir," diyen Saygın, bu durumun önüne geçmek için mutlaka açıklama yazılması gerektiğini söyledi.

Kira Ödemelerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

IBAN üzerinden kira ödemesi yapan kişilerin ise açıklama kısmına sadece "kira" yazması yeterli olmayacaktır. Bunun yerine, "2024 Ocak ayı kirası" veya "2024 Şubat ayı kirası" gibi kiranın hangi aya ait olduğunu belirten ifadeler eklenmelidir. Bu şekilde yapılan açıklamalar, ileride yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

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