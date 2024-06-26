1 Temmuz'dan İtibaren Başlıyor: Tamamen Zorunlu Olacak

1 Temmuz'dan itibaren işletmelerde e-Fatura'ya geçiş süreci başlıyor. Yıllık cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan işletmeler için e-Fatura kullanma zorunluluğu getirildi. 2022 yılında yayımlanan Vergi Usul Kanunu'nun 535 numaralı tebliğine göre, bu işletmelerin 1 Temmuz 2024'e kadar e-Fatura sistemine geçiş yapmaları gerekiyor.

Ayhan Akgöz, bu düzenlemenin geniş kapsamlı olduğunu belirtti. Yıllık cirosu 500 bin lira olan e-ticaret şirketlerinin yanı sıra, kültür, turizm, gayrimenkul ve motorlu taşıtlar sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler de bu kurala tabi olacak. Akgöz, konaklama hizmeti sunan otellerin de e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçiş zorunluluğu olduğunu vurguladı. İşletmeler, sadece e-Fatura'ya geçmekle kalmayacak, aynı zamanda 1 Ocak 2025 tarihine kadar e-Defter'e de geçmek zorunda olacaklar.

Özellikle yıllık cirosu 10 milyon lira ve üzeri olan işletmelerin, 1 Temmuz'a kadar e-İrsaliye sistemine geçmesi gerekiyor. Bu süreçte, özel entegratör kullanımı KOBİ'ler için en verimli çözüm olarak görülüyor.