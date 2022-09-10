9 Eylül 2022 Cuma ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



Alacak davasında sosyal medya delil sayıldı

Bir avukatın, müvekkili için 'vekalet ücretini ödemediği' iddiasıyla başlattığı icra takibinde Yargıtay, e-Posta ve sosyal medya üzerinden yapılan yazışmaların 'delil niteliğinde' olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan ziyareti dönüşünde aralarında Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet ve Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız’ın da olduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.



‘Yunanistan’ın anladığı dilden konuşuruz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Yunanistan’a verdiği “ansızın gelebiliriz” mesajıyla ilgili konuştu, “Anlayacakları dilden konuşuruz ” dedi.



Putin’e yapacağı teklifi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e; Rus tahılının da kurulan güzergâh üzerinden dağıtılmasını teklif edeceğini söyledi.



‘Kararı yargı verir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla ilgili açıklamasına “Ben bırakacağımız diyemezsin, kararı yargı verir” sözleriyle tepki gösterdi.



Özel yurt zamlarına üst sınır getirildi

Özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en yüksek zam oranı ÜFE ve TÜFE ortalamasının 5 puan üstünü geçemeyecek.



DEAŞ’ın üst düzey ismi yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın en önemli üst düzey yöneticilerinden biri olan “Abu Zeyd/Üstad Zeyd” kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai Türkiye'de yakalandı.



Avrupa’da gecenin sonuçları

Avrupa'da oynanan maçlarda temsilcilerimizden Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i 2-1, Başakşehir ise Hearst'ı 4-0 mağlup etti. Sivasspor, Slavia Prag'la 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor, Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.

