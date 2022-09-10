Özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en yüksek zam oranı ÜFE ve TÜFE ortalamasının 5 puan üstünü geçemeyecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerinde artışa sınırlama getirdi. Karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.



Yüksek öğrenim özel barınma hizmetleri yönetmeliğiyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine ilişkin belirlenen esaslara göre ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.



Yönetmeliğin Ücret ve Yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyecek.



Söz konusu ücret Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve onay alacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.



Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek. Barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecek.



ÖZEL YURTLARA EN ÇOK NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?



TÜFE: 49,65 + Yİ-ÜFE: 97,30/2 + 5 = 78,47



TALEPLER KAPASİTENİN YARISINA KADAR KARŞILANACAK



Yönetmeliğe göre ücret sınırlamasından yararlanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden özel yurtlara kayıt yenileme başvurusunda bulunacaklar.



Bu kurumlar, kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda olacaklar.



Özel öğrenci yurtları şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilecekler.

