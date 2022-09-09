29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi düzenlenecek

Doç. Dr. Hakan Çiloğlu (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) Müdürü)Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) Müdürü)Doç. Dr. Mustafa Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdürü)Yıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeMarmara Üniversitesi- TürkiyeYıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeMarmara Üniversitesi- TürkiyeMarmara Üniversitesi- TürkiyeYıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeYıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeYıldız Teknik Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- TürkiyeSüleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye30 Eylül 202215 Ekim 202229 Ekim- 20 Kasım 2022http://gestuam.marmara.edu.tr/http://www.satpark.yildiz.edu.tr/https://tesaum.sdu.edu.tr/gestuam29ekim@gmail.com