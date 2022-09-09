Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ''29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergi'' düzenliyor
-Eser gönderimi için son tarih: 30 Eylül 2022
İnternet ortamında çevrimiçi şekilde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Karma Sergisi'ne yurt içi ve yurt dışından akademisyen, lisansüstü öğrenciler ve lisansüstü mezunları 'resim, seramik, heykel, fotoğraf, tekstil, moda tasarımı, geleneksel Türk sanatları vb.' eserleri ile katılabilecek. Eserlerde konu, teknik ve boyut serbest şekilde belirlendi.
-Yayın 29 Ekim- 20 Kasım 2022 tarihleri arasında
Koşulları karşılayanlar şartnamedeki istenilen belgelerle birlikte eserlerini 'gestuam29ekim@gmail.com' adresli elektronik posta adresine gönderecek. Eserler 29 Ekim- 20 Kasım tarihleri arasında SDÜ, Marmara ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin resmî web sayfalarında yayında kalacak. Ayrıca kâğıt baskı şekilde katalog yayımlanacak.
-Sergi Küratörleri:
Doç. Dr. Hakan Çiloğlu (Marmara Üniversitesi Geleneksel El Sanatları ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (GESTUAM) Müdürü)
Doç. Dr. Mehmet Emin Kahraman (Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SATPARK) Müdürü)
Doç. Dr. Mustafa Genç (Süleyman Demirel Üniversitesi Tekstil ve El Sanatları Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (TESAUM) Müdürü)
Sergi Düzenleme Kurulu:
Doç. Dr. Bahadır UÇAN Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Cem KARA Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Ertan TOY Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Gülnur DURAN Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Hakan ÇİLOĞLU Marmara Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Mehmet Emin KAHRAMAN Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Doç. Dr. Mustafa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ÇELİKER Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Gülşen ÖZTÜRK Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erim GÜLAÇTI Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet NUHOĞLU Yıldız Teknik Üniversitesi- Türkiye
Sergi Sekreteryası:
Arş. Gör. Dr. Mavi ÇAKMAKÇI Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Arş. Gör. Hüseyin DENİZ Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Bengü AYDIN Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
Burcu DURDU Süleyman Demirel Üniversitesi- Türkiye
-Sergi için önemli tarihler:
▪Son Başvuru Tarihi:
30 Eylül 2022
▪Kabul Edilen Eserlerin İlanı:
15 Ekim 2022
▪Sergi Takvimi:
29 Ekim- 20 Kasım 2022
▪Sergi için yayın adresleri:
http://gestuam.marmara.edu.tr/
http://www.satpark.yildiz.edu.tr/
https://tesaum.sdu.edu.tr/
▪Belge Gönderim:
gestuam29ekim@gmail.com