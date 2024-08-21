TRT'nin Dijital Platformu Tabii'den Ücretli Abonelik Dönemi Başlıyor

UEFA organizasyonlarının yayın haklarını 3 yıllığına satın alan TRT, dijital platformu Tabii'de ücretli abonelik sistemine geçeceğini duyurdu. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Süper Kupa'nın yayın hakları artık TRT’nin oldu ve bu kapsamda Tabii platformu, yeni yayın döneminde ücretli abonelik seçeneğini devreye sokacak.

Tabii, abonelerine reklamsız bir deneyim sunarak, en yüksek kalitede izleme imkanı, içerikleri indirip izleme ve 24 saate kadar geri alma gibi avantajlar sağlayacak. Premium üyelik hizmeti için aylık 99 TL ücret talep edilecek.

Ücretsiz kullanıcılar ise reklamsız özelliklere sahip olamayacak ve reklamlı içeriklerle platformu kullanmaya devam edebilecek.