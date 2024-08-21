Sosyal Güvenlik Uzmanından Yeni Vergi ve SGK Borçları Yapılandırması Açıklaması

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, vergi ve SGK borçları için planlanan yeni yapılandırma düzenlemesine dair önemli bilgiler verdi. Halk TV’ye konuşan Cenkci, bu düzenlemenin ekonomik kriz ve yüksek hayat pahalılığı nedeniyle zor durumda olan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlayabileceğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in gündeminde yer alan yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik tahsil edilemeyen vergi borçlarının yapılandırılmasının, vatandaşlar açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Cenkci, Ekim ayında yürürlüğe girmesi beklenen Torba Yasası kapsamında yapılacak düzenlemelerin peşin ödemelerde büyük indirimler sağlayacağını ve bu sayede vatandaşları ödeme konusunda teşvik etmeyi hedeflediğini vurguladı. Ancak, bu teşviklerin etkili olabilmesi için düzenlemenin dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini söyledi.

Cenkci, belediyelere yönelik SGK borçlarıyla ilgili tartışmalara da değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan CHP’li belediyelerin SGK borçlarının yanı sıra, AKP’li belediyelerin de borçlarının bulunduğunu belirtti. Yeni düzenlemenin belediyelere de borçlarını ödeme konusunda önemli bir fırsat sunacağını belirtti.

Yapılandırma düzenlemesinin SGK prim borçları, vergi borçları ve genel sağlık sigortası borçları gibi birçok borcu kapsayacak şekilde planlandığını belirten Cenkci, bu durumun borçlu vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Uzman, bu yapılandırmanın hem kamu kurumlarına hem de vatandaşlara büyük fayda sağlayacağını, ancak uzun vadede sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.