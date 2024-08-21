Karpuz Satamadı, Düğün Davetiyesi Olarak Dağıttı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde karpuz üreticisi Yüksel Şan, bu yıl düşük fiyatlar nedeniyle satamadığı karpuzları ilginç bir şekilde değerlendirdi. Tüccarların karpuzları sadece 80 kuruş teklif etmesi üzerine Şan, ürünleri kızı Büşra'nın düğün davetiyesi olarak kullanma kararı aldı.

4 dönümlük arazisinde yetiştirdiği karpuzların değerinin düşmesi üzerine satışını yarıda bırakan Şan, 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek düğününe davetli olanlara karpuzları dağıtma yolunu seçti. Karpuzlara düğün davetiyesinin yapıştırıldığı etiketlerle, yaklaşık 6 ton karpuz şu ana kadar dağıtıldı. Şan, “Karpuzlar ucuz olduğu için tarlada kalmasın, insanlar yesin” diyerek bu şekilde devam edeceğini belirtti.



