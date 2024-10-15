TKDK Bu Sefer Çocukları Sevindirdi: Köy Okullarına Çanta ve Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü, IPARD Programı Teknik Destek Projesi kapsamında köy okullarındaki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtarak çocukların yüzünü güldürdü. Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD kırsal kalkınma hibe programı çerçevesinde, üreticilere yönelik projelerin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlik, Aliköy Küçükhacılar İlkokulu ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Protokol Katılımıyla Gerçekleşen Etkinlik Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Av. Osman Zabun, TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Tuğrul ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak'ın katıldığı etkinlikte, öğrencilere çantalar dağıtılarak eğitim ve farkındalık oluşturuldu.

TKDK İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü'nün Açıklamaları Prof. Dr. Süleyman Gülcü, Türkiye-Avrupa Birliği eş finansmanıyla yürütülen IPARD kırsal kalkınma hibe programı sayesinde üreticilere yönelik projelerin tanıtıldığını ve farkındalık yaratıldığını belirtti. Gülcü, "TKDK olarak yalnızca tarım ve hayvancılık sektörünü değil, tarım dışı ekonomik faaliyetleri de destekleyerek bölgemize yeni değerler kazandırıyoruz. İstihdamın artışına ve sosyal refahın gelişimine katkı sağladık. Birçok girişimcimizin hayallerinin gerçekleşmesine ortak olmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır," dedi.

TKDK’nın Isparta’daki Etkili Faaliyetleri 2012 yılından bu yana Isparta’da 435 projeye 1,22 milyar TL hibe sağlandığı, bu hibelerle birlikte toplam 2,45 milyar TL yatırım yapıldığı belirtildi. Projeler arasında süt üretim tesisleri, besi çiftlikleri, soğuk hava depoları ve yenilenebilir enerji tesisleri gibi birçok sektörde yatırım yapıldığı ve bu yatırımlar sayesinde 3600 kişiye istihdam sağlandığı vurgulandı.

Geleceğin Girişimcileri İçin Farkındalık TKDK İl Koordinatörü Gülcü, etkinlikte dağıtılan çantalar ile çocukların eğitimine katkıda bulunduklarını ve her bir çocuğun gelecekte başarılı birer girişimci olacağına inandıklarını söyledi. LEADER Tedbiri kapsamında yerel kalkınma stratejilerinin de desteklendiği ve bu çerçevede Keçiborlu, Eğirdir ve Gelendost’ta 12,9 milyon TL hibe ödemesi yapılacağı ifade edildi.

Bu anlamlı etkinlik ile TKDK, çocukların eğitimine katkıda bulunarak onları yarının başarılı bireyleri olmaları için desteklemeye devam ediyor.



