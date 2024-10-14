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Isparta’da Yeni Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Isparta’da Yeni Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi
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Isparta’da Yeni Üniversite Öğrencilerine Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca sahada değil, aynı zamanda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle de önemli adımlar atmaya devam ediyor. 12 Eylül 2024 ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi’ne (SDÜ) yeni başlayan 3.150 öğrenciye yönelik madde bağımlılığına karşı eğitim programları düzenlendi.

Eğitim ve Projeler Kapsamında Bilinçlendirme Çalışmaları Isparta Emniyet Müdürlüğü, Yeşilay ve SDÜ Bağımlılık Koordinatörlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimlerde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uzman personelleri tarafından "Narkogençlik Projesi" kapsamında öğrencilere, narkotik maddelerin zararları, kullanım belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Ayrıca, UYUMA uygulaması ve NARVAS Projesi hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi.

2024 yılı boyunca toplam 24.040 kişiye, öğrenci velileri, sağlık çalışanları, öğretmenler, kamu görevlileri, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de dahil olmak üzere madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında eğitimler verildi. “Narkorehber”, “En İyi Narkotik Polisi; Anne” ve “Narkogençlik” projeleri üzerinden halkın bilinçlendirilmesi hedeflendi.

Narkonokta Projesi ile Geniş Kapsamlı Bilgilendirme Narkonokta Projesi çerçevesinde ise stantlar kurularak toplamda 14.465 vatandaşa broşürler dağıtıldı ve UYUMA aplikasyonunun kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı. UYUMA aplikasyonu, vatandaşların narkotik suçlara ilişkin ihbarlarını daha hızlı bir şekilde yetkililere ulaştırmalarına olanak sağlıyor. Ayrıca, NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi ile 112 ihbar hattı üzerinden gelen bildirimler dikkatle değerlendirilmekte, vatandaşların katkısıyla narkotik suçlarla mücadeleye güç kazandırılmaktadır.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, kamuoyunun desteğiyle uyuşturucuya karşı topyekün mücadeleyi sürdüreceğini belirterek vatandaşların narkotik suçlara karşı duyarlılıklarını arttırmalarının önemine dikkat çekti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Isparta Emniyet Müdürlüğü

 

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