Isparta Belediyesi 10 Adet S Plaka İhalesine Çıkıyor

Isparta Belediyesi, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak, toplu taşımacılığı geliştirmek, trafik düzenini ve güvenliği sağlamak amacıyla personel servisi (S) plakası ihalesine çıkıyor. 22 Ekim 2024 tarihinde saat 14.30’da Isparta Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak olan ihale, 10 adet personel servisi plakası için açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhalenin Detayları İhale, 2886 sayılı Kanunun 35. maddesinin C fıkrası gereğince açık artırma yöntemiyle yapılacak ve kiralama süresi 10 yıl olacak. İhale bedeli 600 bin TL + KDV olarak belirlenmiş durumda.

İhaleye katılmak isteyenler, şartnameleri mesai saatleri içerisinde Belediyenin Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden inceleyebilir ya da şartnameyi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümüne ücretini ödeyerek Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden satın alabilirler.

Bu ihale ile şehirdeki ulaşım altyapısının daha da iyileştirilmesi hedefleniyor.