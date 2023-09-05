Isparta’nın ihracatı Ağustosta yüzde 11,5 arttı

İhracat rakamlarını açıklayan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5’lik artış yaşanarak 37 milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendiren ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, “1-31 Ağustos tarihleri arasında 37 Milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5’lik bir artış söz konusu. Geçen yıl Ağustos ayında yapılan ihracat rakamımız 33 milyon 856 bin dolar seviyesindeydi. Ocak-Ağustos döneminde ise 299 milyon 870 bin dolar değerinde ihracat yaptık.” dedi.

İhracata en fazla katkı veren sektörleri de açıklayan Başkan Çelik şöyle konuştu, “Sektörel bazda en yüksek ihracatı madencilik ürünlerinde yaptık. Temmuzda 6 milyon dolar seviyesinde olan madencilik ürünleri ihracatımız Ağustos ayında 8 milyon 184 bin dolar değerinde gerçekleşti. Öne çıkan diğer sektörlerimiz ve gerçekleşen ihracat rakamlarımız şu şekilde; Kimyevi maddeler ve mamullerinde 5 milyon 859 bin dolar, yaş meyve sebze sektöründe 5 milyon 143 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünlerinde 4 milyon 677 bin dolar, iklimlendirme sanayiinde 3 milyon 162 bin dolar, mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2 milyon 626 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2 milyon 521 bin dolar, halı sektöründe 2 milyon dolar, meyve sebze mamullerinde 1 milyon 269 bin dolar, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise 1 milyon 42 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Temmuz ayına göre iklimlendirme sanayiindeki yükseliş göze çarpıyor. Isparta ihracatının lokomotifi yaş meyve sebze ise Ağustos ayında ciddi düşüş yaşadı. Temmuz ayında 16 milyon dolar seviyesinde olan yaş meyve sebze ihracatımız Ağustosta 5 milyon dolar seviyesine geriledi.



ABD’YE 5,7 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye ve ihracat rakamlarına bakacak olursak ilk sırayı 5 milyon 781 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Isparta Ağustos ayında; Fransa’ya 5 milyon 430 bin dolar, Çin’e 4 milyon 568 bin dolar, Almanya’ya 2 milyon 877 bin dolar, İspanya’ya ise 2 milyon 417 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 5 ülkeye yapılan ihracat rakamı toplamı 21 milyon 74 bin dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde 17 milyon 581 dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik.



SORUNLARI TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI’NA TAŞIDIK

Bu yıl tüm zorluklara rağmen geçen yılın rakamlarıyla aynı seviyedeyiz. 2023 yılını 500 milyon dolar ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşadığımız bazı sıkıntılar artarak devam ediyor. Enerji, gıda ve hammadde tedariğinde yaşanan fiyat artışları maalesef durdurulamadı. Enflasyonun zorlu hale gelmesi sebebiyle para politikalarındaki sıkılaşmalar daha sert gerçekleşti. Daha önce pek çok platformda olduğu gibi son olarak da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurasında da ekonomik kaygılarımızı dile getirdik. İş dünyasının ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimlerinin hayati önem taşıdığını, gerek bireysel gerekse ticari krediye ulaşımın sağlanması gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu konuyla alakalı da çalışmalar yapılır, üretimi ve ihracatı destekleyici adımlar atılır.” ifadelerine yer verdi.



