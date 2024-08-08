TikTok'a Erişim Engeli Gündemde: AKP'li Yetkiliden Açıklama

Ankara – TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, son dönemde Instagram’a getirilen erişim engelinin ardından TikTok’a da erişim engeli getirilebileceği yönündeki tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yayman, TikTok’un Türkiye için bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini vurgulayarak, halkın bu platformun kapatılmasını talep ettiğini belirtti.

Yayman, TikTok kullanmadığını ifade ederek, sokakta karşılaştığı birçok kişinin TikTok'un kapatılmasını desteklediğini söyledi. "Halkımız TikTok'un kapatılmasını istiyor" diyen Yayman, platformdaki içeriklerin tuhaf ve gerçeklikten uzak olduğunu iddia etti. Ayrıca, TikTok’un toplumda bir nefret objesi haline geldiğini ve platformun insanlık değerlerinden uzaklaştığını dile getirdi.

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun TikTok'a yönelik herhangi bir tutumu olmadığını ancak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu konuda harekete geçebileceğini belirtti. TikTok'un kapatılması yönündeki taleplerin artmasıyla birlikte, platforma erişim engeli getirilmesinin mümkün olabileceğini söyledi.