Araç Sahiplerine Yeni Zorunlu Masraf: Kasko Poliçesi Şartı

Ankara – Artan akaryakıt fiyatlarının ardından milyonlarca araç sahibine yeni bir masraf daha çıktı. Araç kredisi başvurusu yapmayı planlayan kişilerin, bankaların kasko poliçesi konusunda getirdiği zorunluluklara dikkat etmeleri gerekiyor. Yeni düzenlemeler, bu poliçelerin yalnızca bankalar üzerinden temin edilmesi gerektiğini öne sürüyor.

Tüketici dernekleri ise bu zorunluluğun hukuka aykırı olduğunu savunarak, tüketicilerin serbest piyasa koşulları çerçevesinde istedikleri sigorta acentesinden kasko poliçesi alma hakkına sahip olduklarını belirtiyor. Hukukçular da bankaların araç kredisi verirken kasko poliçesi talep etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekle birlikte, bu poliçenin herhangi bir sigorta acentesinden alınabileceğini vurguluyor.

Bu durum, banka kredisi kullanarak araç sahibi olmayı planlayanlar için dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin, kasko poliçesi alırken bankaların dayatmalarına karşı bilinçli hareket etmeleri ve piyasadaki seçenekleri değerlendirerek en uygun teklifi tercih etmeleri gerektiği belirtiliyor.