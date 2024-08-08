Bakan Işıkhan’dan Emeklilere Müjde: 81 İlde Çalışmalar Devam Ediyor

Ankara – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "2024 Emekliler Yılı" kapsamında yürütülen çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, emeklilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerin hızla devam ettiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, 81 ilde emeklilere yönelik çeşitli çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek adına, tüm illerimizde birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşları ile anlaşmalar imzalamaya devam ediyor, yeni uygulamaları hizmete alıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın kıymetli emektarlarına her türlü kolaylığı sağlayacak desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da "2024 Emekliler Yılı" kapsamında yürütülen projelere ilişkin detaylar paylaştı. Yıl boyunca emeklilerin sosyal haklarını genişletmek, sağlık ve ulaşım hizmetlerini iyileştirmek gibi konularda kapsamlı çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bu projelerden bazıları uygulamaya konulmuşken, diğerleri ise teknik süreçlerin tamamlanmasıyla devreye alınacak.

Bakan Işıkhan, Türkiye genelinde emeklilere yönelik bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.