TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar'dan Kulübümüze Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, TFF FGD Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Savaş Çam ile birlikte kulübümüzü ziyaret ederek altyapı ve genç oyuncu gelişimi üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında TFF temsilcileri, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Süleyman Dağlı, Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlumuz Mehmet Akdülger, U19 Teknik Sorumlumuz Gökhan Görgülü, diğer yöneticilerimiz ve A takım antrenörlerimiz ile bir araya geldi.

Genç Oyuncu Gelişimi Üzerine Bilgilendirme

Emrah Bayraktar ve Savaş Çam, Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü’nün genç oyuncuların gelişimine yönelik hazırladığı yol haritası hakkında bilgi paylaştı. Ziyarette, kulüplerin mevcut çalışmaları, beklentileri ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Bayraktar, genç oyuncuların gelişimi için kulüplerin altyapı programlarının önemine değinirken, TFF’nin bu süreçte kulüplerle iş birliğini artırarak daha güçlü bir futbol altyapısı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Ziyaret, kulübümüzün altyapı çalışmaları ve genç oyuncu yetiştirme projelerine olan katkıları ile verimli bir şekilde tamamlandı.







