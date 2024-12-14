Isparta 7. Kitap Fuarı Gökkubbe’de Açıldı

Isparta Belediyesi'nin düzenlediği 7. Kitap Fuarı, "Kitaplar Gül Açıyor" temasıyla bugün Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 10 gün sürecek etkinlikte kitap tutkunları yazarlarla buluşacak ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Fuarın açılışında konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, 9 Aralık’ta yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek sözlerine başladı. Şehit Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli’yi anan Vali Erin, "Değerli komutanımız, bu ülke için çığır açan bir isimdi," ifadelerini kullandı.

Vali Erin, konuşmasında kitap okuma alışkanlığının önemine vurgu yaptı. TÜİK verilerine göre Türkiye’de kitap okuma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Türkiye'de 100 kişiden sadece 4'ü düzenli kitap okuyor. Japonya’da yıllık kişi başına düşen kitap sayısı 25, Türkiye'de ise bu oran 12 bin kişiye bir kitap. Bu durumun değişmesi için ailelerin, okulların ve tüm toplumun birlikte hareket etmesi gerekiyor," dedi.

Kitap Okuma Alışkanlığını Yaygınlaştırma Çağrısı

Vali Erin, gençlerin kitap okuma alışkanlığı kazanabilmesi için modern kütüphanelerin ve kitap kafelerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. “Çocuklarımızın televizyon ve bilgisayar başında geçirdiği zamanı azaltarak okumaya teşvik etmeliyiz. Okullarda düzenli kitap okuma saatleri uygulamalıyız,” diye konuştu. Erin, ayrıca kitapların pahalı olması nedeniyle erişimi kolaylaştıracak çözümler üretilmesinin önemine dikkat çekti.

"Bilgi Güçlü Bir Devletin Anahtarıdır"

Okumanın bilgi üretmek ve geleceğe yön vermek için hayati olduğunu söyleyen Vali Erin, "Okuma, sadece bilgi edinmek değil, bilgiyi analiz etmek ve yeni fikirler üretmek için bir araçtır. Bilgi üretmek, güçlü bir devlet ve toplum olmanın anahtarıdır," dedi.

Çocuklara Özel Hediye Çekleri Dağıtıldı

Açılışın ardından Vali Erin ve protokol üyeleri kurdele keserek fuarı resmen başlattı. Katılımcılar, kitap stantlarını gezerek yazarlarla sohbet etti. Isparta Belediyesi ve hayırsever iş insanlarının katkılarıyla çocuklara hediye çekleri dağıtılarak kitap almaları teşvik edildi.

Belediye Başkanı'na Teşekkür

Vali Erin, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e, yazarlara, yayınevlerine ve iş insanlarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Fuar, Isparta’nın kültürel ve sosyal yaşamına katkı sağlayan önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.

Kitap tutkunları için 7. Kitap Fuarı 10 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.



