Amazon Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Sarıkaya, Yapay Zekanın Geleceğini Anlattı

Amazon Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Sarıkaya, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (ISUBÜ) düzenlenen “Yapay Genel Zekâya Giden Yol” konulu konferansta yapay zekanın geleceği hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal yaptı.

Yapay Zekanın Hayatı Değiştirme Gücü

Yapay zekanın hayatı, internetin geçmişte yaptığı gibi köklü bir şekilde değiştireceğini belirten Sarıkaya, bu teknolojinin insanların çözemediği sorunları çözme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. İklim değişikliği gibi küresel sorunların çözümünde yapay zekanın önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Sarıkaya, makinelerin insan zekâsı seviyesine 2027-2030 yılları arasında ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Son yıllarda alanında uzmanların yapay genel zekâya ulaşma tahminlerinin giderek yakın tarihlere çekildiğini belirten Sarıkaya, 2020 yılında yapılan 80 yıl tahmininin bugün 2027 yılına kadar indiğini dile getirdi.

Amazon’un Yapay Zekâ Kullanımı

Amazon’un dakikada 4 bin satış gerçekleştirdiğini ve bu satışların dronlarla teslim edildiğini anlatan Sarıkaya, tüm bu süreçlerin arkasında yapay zekâ sistemlerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca, yapay zekânın ürettiği içerik ve ürünlerin örneklerini dinleyicilerle paylaşarak, geleceğin en hızlı, en ucuz ve en çok seçenek sunan sistemler üzerine kurulu olacağını ifade etti.

Öğrencilere İlham Verici Tavsiyeler

Konferansın sonunda öğrencilere hitap eden Sarıkaya, yeteneklerini takip etmelerini, kendilerini sürekli geliştirmelerini ve öğrenme peşinde olmalarını tavsiye etti. “Ortama adapte olun, öğrenmeye açık olun,” diyerek, yapay zekâ gibi hızlı değişen bir dünyada ayakta kalmanın önemine dikkat çekti.

Yoğun İlgi ve Teşekkür

Program, katılımcılar ve öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle takip edildi. Etkinlik, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal’ın, Sarıkaya’ya teşekkür ederek hediye takdim etmesiyle sona erdi.







