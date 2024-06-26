Temmuz’a Girmeden İlk Zam Geldi: Kıdem Tazminatında 7 Bin TL Artış

Temmuz ayında memur maaşlarıyla birlikte kıdem tazminatının tavanında da önemli bir artış yaşanacak. Yüksek enflasyon nedeniyle yılın ilk yarısında vatandaşların alım gücünde büyük kayıplar yaşandı.

Memur ve Emekli Maaşları

Maaşları açlık sınırının altına düşen asgari ücretliler için ara zam yapılmayacağı belirtilirken, hükümetin emekli ve memur maaşlarında kısıtlı bir artışa gideceği tahmin ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verisiyle memur ve emekli maaşlarına yansıtılacak zam oranı netleşecek.

Kıdem Tazminatı Tavanı Artıyor

Bu değişiklik, kıdem tazminatlarının tavan miktarını da artıracak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte memurlar için enflasyon farkı yüzde 20.35 olacak. Bu oran, kıdem tazminatı tavanında da yüzde 20.35’lik bir artış anlamına geliyor.

7 Bin 135 TL Artış

Şu anda 35 bin 57 TL olan kıdem tazminatı tavan tutarı, bu artışla birlikte temmuz ayında 42 bin 191 TL’ye yükselecek. Merkez Bankası’nın öngördüğü bu rakamın TÜİK tarafından da onaylanması bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte milyonlarca emekli ve memurun yılın geri kalanında alacağı maaşlar ve kıdem tazminatları belirlenmiş olacak.