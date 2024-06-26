3 Bakanlık Emekliler İçin Anlaştı: O Grup Kapsam Dışı Kalacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren konuda, 3 bakanlık ortak bir çalışma yürütecek. Bayram öncesi alınan kararla emeklilere yönelik yüzde 20 indirimli otobüs bileti uygulaması hayata geçirilmişti. Ancak uygulamada yaşanan sorunlar nedeniyle emekliler çeşitli engellerle karşılaşmıştı.

İndirimli Bilet Sorunları ve Çözüm Önerileri

Otobüs firmaları, indirimli bilet talep eden emeklilerden 'emekli olduğunu ispat eden belge' istemiş ve bu durum yolculuk yapmak isteyen emekliler için sıkıntılar yaratmıştı. Bu sorunları çözmek amacıyla 3 bakanlık harekete geçti. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, bakanlıkların emeklilere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını açıkladı.

Özcan'a göre, bakanlıklar emeklilerin kimlik numaralarına 'emekli belgesi' tanımlayacaklar. Böylece TC kimlik numarasıyla yapılan sorgulamalarla emeklilerin belgesiz olarak indirimli bilet alması sağlanacak. Ancak şu an için indirimli bilet uygulamasının online satış platformlarında geçerli olmadığını belirten Özcan, bu konuda da düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Emeklilere yönelik bu düzenlemenin genişletilerek online satışlarda da geçerli olması gerektiğini ifade etti.

EYT Grubu Kapsam Dışı Kalacak

Özcan ayrıca, otobüsçülerin taleplerinden birinin de EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubunun indirimli bilet uygulamasından çıkarılması olduğunu dile getirdi. Çalışan ve sosyal güvencesi olan bireylere indirim uygulanmasının mantıklı olmadığını savunan Özcan, indirimli biletin 65 yaş ve üzeri emekliler için geçerli olması gerektiğini önerdi.