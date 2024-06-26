Ev Sahiplerinin Yeni Oyunu: Kiracılar Aman Dikkat

Konut kiralarında uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı 1 Temmuz itibariyle sona eriyor. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, bu tarihi bekleyen ev sahiplerinin kendilerine özgü tedbirler almaya başladığını belirtti.

Kira Sözleşmeleri ve Yeni Tedbirler

Bora Tren, zam sınırının uzamaması durumunda eski sisteme, yani senelik enflasyon oranında zam yapılacak sisteme geri dönüleceğini söyledi. Ev sahiplerinin çıkış taahhütnamesi alarak ve 1 yıllık peşin kira isteme gibi yeni tedbirler aldığını belirten Tren, bu durumun kiracıları zorladığını ve önümüzdeki dönemde kira tespit davalarının artacağını öngördüklerini ifade etti.

TÜKONFED olarak konuyla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten Tren, bölgesel kira artış oranlarıyla ilgili kısıtlamalar yapılabileceğini, her bölgenin farklı dinamikleri olduğunu ve buna ilişkin çalışmalar yürütülebileceğini söyledi.

Hukuki Boyut ve Kiracıların Durumu

Avukat Alican Şatır ise, yüzde 25 sınırlaması getirilince hem kiracıların hem de ev sahiplerinin zor duruma düştüğünü belirtti. Şatır, ev sahiplerinin çeşitli bahanelerle kiracıları zora soktuğunu ve 1 Temmuz’dan sonra bu sınırlamanın uzatılmayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Kiracılar, 1 Temmuz’dan itibaren karşılaşabilecekleri yeni zorluklara karşı dikkatli olmalı ve hukuki haklarını bilmeli. Ev sahiplerinin yeni tedbirlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerektiğinde hukuki destek almak önem taşıyor.