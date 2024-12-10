Teğmen Tunahan Dağlı Kimdir?

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, 24 yaşında vatanı için canını feda etti. Samsun’un Havza ilçesine bağlı olan Dağlı, Fatma ve Nihat Dağlı’nın oğlu olarak dünyaya gelmişti.

Ailesi ve Kökeni

Tunahan Dağlı, Samsun, Havza ilçesinin sevilen ve saygı duyulan bir ailesine sahipti. Ailesi tarafından çok sevilen ve her zaman gurur duyulan bir evlat olan Dağlı, genç yaşta Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılarak askeri kariyerinde önemli bir yol aldı.

Şehadet Günü ve Doğum Günü Yaklaşıyor

Şehit Teğmen Dağlı’nın hayatını kaybettiği helikopter kazası, onun doğum gününe 17 gün kala gerçekleşti. Bu trajik olay, tüm Türkiye’yi derinden üzmüştür.

Hatırası

Şehit Teğmen Tunahan Dağlı, genç yaşta büyük bir cesaret ve fedakarlık örneği sergileyerek Türk milletinin hafızasında kalacaktır. Vatanı için yaptığı bu büyük fedakarlık, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacak ve unutulmayacaktır.