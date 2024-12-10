Teğmen Ceyhun Kalyoncu Kimdir?

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman bir neferiydi. Aslen Rize'nin Çayeli ilçesinden olan Kalyoncu, 8 Aralık 1999 tarihinde dünyaya gelmişti.

Ailesi ve Kökeni

Ceyhun Kalyoncu, Çayeli ilçesi Büyüktaşhane Mahalle Muhtarı İbrahim Kalyoncu'nun oğlu olup, ailesi tarafından sevilen, saygı gören bir kişilikti. Kalyoncu, yaşamı boyunca her zaman ailesinin gururu olmuş ve vatanına olan sevgisiyle tanınmıştır.

Şehadet Günü ve Özellikleri

Teğmen Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası, aynı zamanda doğum gününe denk gelmiştir. Bu trajik olay, ülkemizde büyük bir üzüntüye yol açmış ve Ceyhun Kalyoncu'nun kaybı tüm sevdiklerini derinden sarsmıştır.

Hatırası

Teğmen Ceyhun Kalyoncu, genç yaşta ülkesine hizmet etmek amacıyla askeriye saflarına katılmış ve görevi süresince gösterdiği azim ve kararlılıkla örnek bir asker olmuştur. Aziz hatırası, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaktır.