Astsubay Çavuş Taha Nergiz Kimdir?

Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergiz, 24 yaşında iken, Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmiştir. Şehit Nergiz, Erzurum’un Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi doğumludur ve Ahmet ve Zübeyde Nergiz çiftinin dört çocuğundan biridir.

Ailesi ve Kökeni

Taha Nergiz’in ailesi, Erzurum’un Palandöken ilçesinde ikamet etmekteydi. Ailesi, cenazeyi teslim almak için Isparta’ya doğru yola çıkmıştır. Şehit Nergiz, Erzurum’un sevilen ve saygı duyulan bir ailesinin evladıydı.

Görev Süresi

Isparta’da yaklaşık 2 yıldır görev yapan Taha Nergiz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan bağlılığı ve disiplini ile tanınan bir askerdi. Genç yaşta şehit düşen Nergiz, Türk milletinin gönlünde daima yaşayacak ve unutulmayacaktır.

Hatırası

Şehit Astsubay Çavuş Taha Nergiz, genç yaşta gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkla tüm Türkiye’nin kalbinde yer edecek. Vatanı için canını feda eden Taha Nergiz'in ismi, Türk milletinin hafızasında daima yaşayacak ve unutturulmayacaktır.